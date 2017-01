〔情報ＢＯＸ〕第1四半期のアジアＥＣＭ業務ランキング、首位はゴールドマン

[香港 31日 ロイター] - トムソン・ロイターの暫定データ によると、2014年第1・四半期のアジア太平洋地域(日本除く)の 株式資本調達額は、前年同期比24.3%減の378億ドルだった。 第1・四半期としては、2009年以来最悪となった。 ただ、新規株式公開(IPO)による調達は126億ドルと、前年 の約4倍となった。香港でIPOが増えたほか、上海・深センで新規上 場が再開したことが背景。 第1・四半期の株式資本市場(ECM)引き受けランキングは以下 の通り。 Bank Deal volume Change Rank Rank (in $ mln) from Q1/2013 2014 2013 ---------------------------------------------------------------G oldman Sachs 3,249 -44.3 pct 1 2 HSBC 1,985 80.5 pct 2 12 Citigroup 1,913 -8.8 pct 3 7 GF Securities 1,835 2,803 pct 4 68 UBS 1,744 -79.4 pct 5 1 China Securities Co. 1,695 252.2 pct 6 21 Haitong Securities 1,623 -56.0 pct 7 3 CITIC Group Corp. 1,512 10.5 pct 8 9 JPMorgan 1,447 -44.1 pct 9 4 Credit Suisse 1,274 5.6 pct 10 11 Source: Thomson Reuters --------------------------------------------------------------- Bank Q1/2014 fees Change (in $ mln) from Q1/2013 --------------------------------------------------------------- GF Securities 49.3 631.0 pct CITIC Group 48.8 78.5 pct Haitong Securities 43.8 46.2 pct Goldman Sachs 42.3 29.4 pct CICC 38.6 1203.0 pct UBS 37.4 -26.1 pct Guosen Securities 37.0 408.4 pct Soochow Securities 34.9 -- Citigroup 34.9 64.1 pct Credit Suisse 31.7 103.9 pct Source: Thomson Reuters/Freeman Consulting