再送-アジア通貨動向（31日）＝大半が上昇、ウォンは3週間ぶり高値

(表の体裁を変更して再送します) [シンガポール 31日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 上昇。中国が景気刺激策を導入するとの期待感が背景となっている。 ウォン は対ドルで3週間ぶり高値で推移。一時、1ドル=1065.4ウ ォンと0.4%上昇した。韓国メディアはこの日、北朝鮮が同国との軍事境界線付近の西 岸沖で射撃訓練を開始したと報じたが、投資家らは両国の間で実際に軍事衝突が起きない 限り脅威にはつながらないとみているもようだ。輸出企業による月末・期末の決済需要を 受けたウォン買いもみられる。 タイバーツは月末の米ドル需要の減少を受けて上昇。対円でのバーツ買いも上昇要因 となっている。ただ、インラック首相が国家汚職追放委員会(NACC)からコメ買い上 げ制度をめぐる職権乱用などの罪を問われている問題がこの日に釈明期限を迎えるため、 上値を追う投資家は少ない。 シンガポールドル はこの日、リアルマネーファンドによる買いが入って対ド ルで2013年12月18日以来の高値を付けたが、中銀による介入警戒感から上値は重 くなっている。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.80 102.83 +0.02 Sing dlr 1.2617 1.2586 -0.25 Taiwan dlr 30.468 30.552 +0.28 Korean won 1066.40 1069.30 +0.27 Baht 32.42 32.51 +0.28 Peso 44.84 44.88 +0.09 *Rupiah 11355.00 11355.00 +0.00 *Rupee 59.91 59.91 +0.00 Ringgit 3.2715 3.2725 +0.03 Yuan 6.2250 6.2122 -0.21 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.80 105.28 +2.41 Sing dlr 1.2617 1.2632 +0.12 Taiwan dlr 30.468 29.950 -1.70 Korean won 1066.40 1055.40 -1.03 Baht 32.42 32.86 +1.36 Peso 44.84 44.40 -0.99 Rupiah 11355.00 12160.00 +7.09 Rupee 59.91 61.80 +3.15 Ringgit 3.2715 3.2755 +0.12 Yuan 6.2250 6.0539 -2.75 *インドネシア市場とインド通貨市場は休場。