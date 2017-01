UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債利回り上昇、雇用統計に注目

(内容を追加します。) [ニューヨーク 31日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*05.50=3.5608% 前営業日終盤 101*13.50=3.5473% 10年債 米東部時間16時52分 100*08.50=2.7190% 前営業日終盤 100*08.00=2.7208% 5年債 米東部時間17時05分 99*17.25=1.7216% 前営業日終盤 99*13.25=1.7479% 2年債 米東部時間17時05分 99*28.75=0.4261% 前営業日終盤 99*27.00=0.4535% 31日の米金融・債券市場では、期間が長めの国債利回りが上昇した。4月4日に発 表される3月の米雇用統計が予想を上回る堅調な内容になるとの観測が背景。 一方、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が朝方、景気支援に向けたFRBに よる「異例の」コミットメントが当面必要と発言したことで、5年債は底堅い動きとなっ た。 雇用統計が予想を上回るとの見方から、30年債 は一時1ポイント超下 落した。 BNPパリバの米金利戦略主任のブレント・ベイガン氏は、雇用統計が堅調な内容と なれば、イエレン議長の「6カ月後」発言を支えることになると述べた。 イエレン議長は19日の連邦公開市場委員会(FOMC)後の会見で、FRBが 今 秋に資産買い入れプログラムを終了させ、その6カ月後に金利引き上げを開始する可能性 があると述べた。 ロイターの調査によると、雇用統計では非農業部門雇用者数が19万5000人増に なることが見込まれている。 30年債 は10/32安、利回りは3.56%。前営業日終盤は3.5 4%だった。 指標10年債 は2/32安、利回りは2.72%。前営業日終盤は2. 71%。 5年債 は、イエレン議長の発言を手がかりに一時の下げから切り返し、2 /32上昇した。利回りは一時、1月初旬以来の高水準をつけた後、1.72%に低下し た。前営業日終盤は1.74%だった。 朝方発表された3月の米シカゴ地区購買部協会景気指数は、昨年8月以来の低水準と なった。 バークレイズの米債券取引主任クリス・マクレノルズ氏は、同指標を受け、中期債の 需要が高まったと指摘した。 Tボンド先物6月限 は10/32安の133─7/32。 Tノート先物6月限 は2/32安の123─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (+0.50)