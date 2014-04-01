UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（1日）＝4本、359億9914万円

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(設定額を追加しました) ［東京 １日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 日本株ハーモニー・オープン 日本アジア・アセット・マネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：６億４６９４万円 販売会社：おきなわ証券、日本アジア証券 東京海上・米国優先リートファンド（為替ヘッジなし）／（為替プレミアム） ＜愛称：プレミアムリート＞ 東京海上アセットマネジメント投信 設定上限額：各５００億円 設定額：（為替ヘッジなし）４９億１９０７万円／（為替プレミアム）２９４億３３ １２万円 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０億円（自己設定） 設定額：１０億円 販売会社：エース証券、ＳＢＩ証券、楽天証券
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