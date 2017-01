訂正-〔表〕アジア開銀「2014年版アジア経済見通し」、成長率・インフレ率予測

(英文の訂正により、表中の2013年12月・10月時点の2014年の予測を訂正し ました) [マニラ 1日 ロイター] - アジア開発銀行(ADB)が1日発表した「201 4年版アジア経済見通し」で示した成長率とインフレ率の予測は以下の通り。 <GDP伸び率> 実績 --- 予測 --- 国・地域 2013 2014 2015 ---------------------- ------- 4月 2013年12月 2013年10月 4月 CENTRAL ASIA 6.5 6.5 6.1 6.0 6.5 EAST ASIA 6.7 6.7 6.7 6.6 6.7 China 7.7 7.5 7.5 7.4 7.4 SOUTH ASIA 4.8 5.3 5.5 5.5 5.8 India 4.9 5.5 5.7 5.7 6.0 SOUTHEAST ASIA 5.0 5.0 5.2 5.3 5.4 Indonesia 5.8 5.7 -- 6.0 6.0 Malaysia 4.7 5.1 -- 5.0 5.0 Philippines 7.2 6.4 -- 6.1 6.7 Singapore 4.1 3.9 -- 3.5 4.1 Thailand 2.9 2.9 -- 4.9 4.5 Vietnam 5.4 5.6 -- 5.5 5.8 THE PACIFIC 4.8 5.4 5.4 5.5 13.3 ________________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 6.1 6.2 6.2 6.2 6.4 <インフレ率> 実績 --- 予測 --- 国・地域 2013 2014 2015 ---------------------- ------- 4月 2013年12月 2013年10月 4月 CENTRAL ASIA 5.9 9.0 6.8 6.8 7.4 EAST ASIA 2.4 2.5 2.7 2.7 2.9 China 2.6 2.6 2.7 2.7 3.0 SOUTH ASIA 6.2 6.4 6.9 7.0 6.2 India 5.9 6.0 6.8 6.8 5.8 SOUTHEAST ASIA 4.2 4.3 4.2 4.3 4.0 Indonesia 6.4 5.7 -- 5.5 4.8 Malaysia 2.1 3.2 -- 3.0 3.5 Philippines 3.0 4.3 -- 3.5 4.0 Singapore 2.4 3.0 -- 3.0 2.9 Thailand 2.2 2.4 -- 2.9 2.6 Vietnam 6.6 6.2 -- 7.2 6.6 THE PACIFIC 4.5 5.9 6.4 6.0 5.1 ________________________________________________________________ AVERAGE 3.4 3.6 3.7 3.7 3.7 (注) Central Asia: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic,Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan East Asia: China,Hong Kong, South Korea, Mongolia, Taiwan South Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan,Sri Lanka Southeast Asia: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam Pacific: Fiji, Papua New Guinea, Timor-Leste, Cook Islands, Kiribati,Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Palau, Samoa,Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu