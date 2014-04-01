＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４月１日―４月８日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４月１日（火） Time Unknown 米：3月自動車販売台数 0755 独：3月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） -10 -14 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 0800 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 53.0 53.0 （速報値） 0900 ユーロ圏：2月失業率（統計局） （％） 12.0 12.0 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：3月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 55.5 （速報値） 1400 米：3月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 54.0 53.2 1400 米：2月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.0 0.1 ４月２日（水） 0900 ユーロ圏：2月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） -0.1 -0.3 （前年比、％） -1.6 -1.4 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：3月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 195 139 1400 米：2月耐久財受注改定値（商務省） 1400 米：2月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 1.2 -0.7 ４月３日（木） 0030 豪：2月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.3 1.2 0030 豪：2月貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） 0.85 1.4 0100 中国：3月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0145 中国：3月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 53.2 53.2 （速報値） 0800 ユーロ圏：3月サービスＰＭＩ改定値 （指数） 52.4 52.4 （速報値） 0900 ユーロ圏：2月小売売上高（統計局） （前月比、％） -0.6 1.6 （前年比、％） N/A 1.3 1230 米：2月貿易収支（商務省） （１０億ドル） -38.5 -39.1 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （３／２９までの週、１０００件） 317 311 1345 米：3月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 55.5 （速報値） 1400 米：3月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 51.6 （景気指数） N/A 54.6 ４月４日（金） 1000 独：2月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 0.1 1.2 1230 米：3月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 200 175 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 195 162 （失業率、％） 6.6 6.7 ４月７日（月） 1000 独：2月鉱工業生産（経済技術省） - （前月比、％） N/A 0.8 1900 米：2月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - （前月比増、１０億ドル） 14.15 13.7 ４月８日（火） 0645 仏：2月貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -5.7 0830 英：2月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.9 0830 英：2月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 3.3 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━