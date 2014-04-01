アジア株式市場サマリー（1日）

［１日 ロイター］ - 前営業日比 売買代金／出来高概算 上海総合指数 大引け 2047.460 14.154高 644.3億元（上海Ａ株） 高値 2050.681 安値 2028.096 前営業日終値 2033.306 8.406安 714.3億元（上海Ａ株） ハンセン指数 大引け 22448.54 297.48高 692.4億香港ドル 高値 22458.94 安値 22250.66 前営業日終値 22151.06 85.53高 660.5億香港ドル ＳＴ指数（シンガポール） 大引け 3198.52 9.90高 20.33億株 高値 3205.61 安値 3188.57 前営業日終値 3188.62 16.45高 23.43億株 ＫＬＳＥ総合指数（クアラルンプール） 大引け 1847.76 1.45安 19.76億株 高値 1847.76 安値 1842.06 前営業日終値 1849.21 1.52安 19.38億株 ＳＥＴ指数（バンコク） 大引け 1387.48 11.22高 276億バーツ 高値 1387.58 安値 1374.95 前営業日終値 1376.26 7.36高 225億バーツ 総合株価指数（ソウル） 大引け 1991.98 6.37高 2.08億株 高値 1991.98 安値 1976.06 前営業日終値 1985.61 4.61高 2.38億株 加権指数（台湾） 大引け 8873.15 23.87高 903.9億台湾ドル 高値 8873.15 安値 8826.16 前営業日終値 8849.28 74.64高 863.1億台湾ドル 総合株価指数（ジャカルタ） 大引け 4873.934 105.657高 8.82兆ルピア 高値 4873.934 安値 4793.889 前営業日終値 4768.277 45.220高 6.36兆ルピア 総合株価指数（マニラ） 大引け 6514.72 86.01高 N/A 高値 6514.72 安値 6423.90 前営業日終値 6428.71 69.09高 N/A ＳＥＮＳＥＸ指数（ムンバイ） 大引け 22446.44 60.17高 3.52億株 高値 22485.77 安値 22295.65 前営業日終値 22386.27 46.30高 5.81億株 ベトナム株価指数（ホーチミン） 大引け 583.85 7.72安 N/A 高値 593.03 安値 582.30 前営業日終値 591.57 2.72安 N/A ＜中国・香港株式市場＞ 中国株式市場は反発。この日発表された３月の製造業購買 担当者景気指数（ＰＭＩ）がさえなかったことを受け、政府が景気支援策を打ち出すとの 期待が台頭した。 香港市場は続伸。カジノ株と騰訊控股（テンセント・ホールディングス） の大幅上昇に支えられ、ハンセン指数は３週間余りぶりの高値で引けた。 ＜東南アジア株式＞ ジャカルタ市場の株価が大きく上昇し、他の５市場をアウトパ フォームした。インドネシアの２月の貿易収支で黒字が予想を上回ったことが地合いを押 し上げ、銀行や消費者関連など景気循環株の需要を高めた。 ＜ソウル株式市場＞ 続伸し、３カ月ぶり高値で取引を終了した。国内で一連の経済 指標が好調だったことや、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のイエレン議長によるハト派的な 発言を好感した。 ＜台湾株式市場＞ 続伸。中国の３月の製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）が前月 比で小幅に上昇したほか、米国株がオーバーナイトで値を上げたことを受け、電機株が相 場を押し上げた。