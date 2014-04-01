2日の国内・海外経済指標と行事予定

(4月2日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ３月マネタリーベース（日銀） 0850 ３月日銀短観業種別計数・企業の物価見通し 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1100 武田薬品工業 ＣＯＯ着任会見 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1330 ４─６月期鋼材需要見通し（経済産業省） 1500 ファーストリテイリング ３月ユニクロ既存店売上高速報 1600 駆け込み需要調査（調査会社インテージ） ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月１日 米：3月自動車販売台数 ブラジル：中銀金融政策決定会合 ２日まで ユーロ圏：ＥＵ非公式財務相理事会 （２日まで） 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）外相会合（ブリュッセル、２日まで） 海外主要企業決算発表予定：特になし 0100 中国：3月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0145 中国：3月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0330 豪：中銀理事会（金利発表） 0530 インド：中銀金融政策決定会合 0755 独：3月雇用統計（連邦雇用庁） 0800 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：2月失業率（統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：3月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：3月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 米：2月建設支出（商務省） 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 ４月２日 ブラジル：中銀金融政策決定会合 （最終日） ユーロ圏：ＥＵ非公式財務相理事会 （最終日） 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）外相会合（最終日） 海外主要企業決算発表予定 02 Apr BMO Q2 2014 Monsanto Company ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） ＥＵ・アフリカ首脳会議（ブリュッセル） （３日まで） 0900 ユーロ圏：2月生産者物価指数（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：3月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1400 米：2月耐久財受注改定値（商務省） 1400 米：2月製造業新規受注（商務省） 1400 ドラギＥＣＢ総裁がGeneration Euro Competitionの授賞式であいさつ（フランクフルト ） 1655 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（マイアミ） 2000 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がメディアブリーフィング（セントルイス） 2100 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ