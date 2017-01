アジア通貨動向（1日）＝上昇、米国の早期利上げ懸念後退で

[シンガポール 1日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半が上昇している。 前日のイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の発言を受けて米国の早期利上げ懸念が 後退したことや、この日中国国家統計局が発表した3月の中国製造業購買担当者景気指数 (PMI)が前月比で上昇したことが材料視された。 インドネシアルピア は2月の貿易黒字が市場予想を上回ったことを受けて買 われ、一時0.9%高まで上昇した。ただ、介入警戒感から利食い売りも出たため、その 後は上げ幅を縮小した。 ウォン は対ドルで一時0.6%上昇の1ドル=1058.7ウォンと、2 月17日以来の高値を付けた。産業通商資源省が発表した3月の輸出(暫定値)は市場予 想を上回り、同国経済が引き続き回復していることを示した。台湾ドル もこれに 連れ高となった。 *0450GMT(日本時間午後3時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.28 103.22 -0.06 Sing dlr 1.2587 1.2574 -0.10 Taiwan dlr 30.409 30.510 +0.33 Korean won 1059.50 1064.70 +0.49 Baht 32.37 32.43 +0.19 Peso 44.77 44.82 +0.11 Rupiah 11272.00 11355.00 +0.74 *Rupee 59.91 59.91 +0.00 Ringgit 3.2585 3.2655 +0.21 Yuan 6.2000 6.2180 +0.29 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.28 105.28 +1.93 Sing dlr 1.2587 1.2632 +0.36 Taiwan dlr 30.409 29.950 -1.51 Korean won 1059.50 1055.40 -0.39 Baht 32.37 32.86 +1.51 Peso 44.77 44.40 -0.83 Rupiah 11272.00 12160.00 +7.88 Rupee 59.91 61.80 +3.15 Ringgit 3.2585 3.2755 +0.52 Yuan 6.2000 6.0539 -2.36 *インド通貨市場は休場。