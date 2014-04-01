米国株式市場＝続伸、Ｓ＆Ｐ５００は終値で最高値更新

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［ニューヨーク １日 ロイター］ - （カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル） 終値（非公式） 16532.61（＋ 74.95） 前営業日終値 16457.66（＋134.60） ナスダック総合 終値（非公式） 4268.04（＋69.05） 前営業日終値 4198.99（＋43.23） Ｓ＆Ｐ総合５００種 終値（非公式） 1885.52（＋13.18） 前営業日終値 1872.34（＋14.72） １日の米国株式市場は続伸し、Ｓ＆Ｐ５００は過去最高値で引けた。成長加速を示唆 する底堅い製造業指標が追い風となった。 ダウ工業株３０種 は７４．９５ドル（０．４６％）高の１万６５３２．６１ド ル。 ナスダック総合指数 は６９．０５ポイント（１．６４％）高の４２６８．０ ４。 Ｓ＆Ｐ総合５００種 は１３．１８ポイント（０．７０％）高の１８８５．５２ 。
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