米金融・債券市場＝長期債利回り上昇、底堅い製造業関連指標受け

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［ニューヨーク １日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時22分 100*11.00=3.6059% 前営業日終盤 101*05.50=3.5608% １０年債 米東部時間16時10分 99*30.00=2.7571% 前営業日終盤 100*08.50=2.7190% ５年債 米東部時間16時23分 99*15.25=1.7348% 前営業日終盤 99*17.25=1.7216% ２年債 米東部時間15時06分 99*28.25=0.4341% 前営業日終盤 99*28.75=0.4261% １日の米金融・債券市場では、期間が長めの国債利回りが上昇した。朝方発表された 製造業関連指標が底堅い内容となったことを受けた動き。 中期債利回りは横ばいで推移。前日のイエレン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発 言が引き続き材料視されている。 ３月の供給管理協会（ＩＳＭ）製造業景気指数は５３．７と、市場予想を若干下回っ たものの、内訳の生産が回復し、２カ月連続で上昇した。 ３０年債 は２４／３２安、利回りは３．６％。前日終盤は３．５６％だ った。 指標１０年債 は９／３２安、利回りは２．７６％。前日終盤は２．７２ ％。 ５年債 はほぼ変わらず。利回りは１．７４％。前日終盤は１．７３％だっ た。 ２年債 も横ばいで推移し、利回りは０．４３％。 Ｔボンド先物６月限 は１９／３２安の１３２─２０／３２。 Ｔノート先物６月限 は４．５０／３２安の１２３─１１．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.50)
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