UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債利回り上昇、底堅い製造業関連指標受け

(内容を追加します) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*11.00=3.6059% 前営業日終盤 101*05.50=3.5608% 10年債 米東部時間17時00分 99*30.50=2.7553% 前営業日終盤 100*08.50=2.7190% 5年債 米東部時間17時05分 99*15.25=1.7348% 前営業日終盤 99*17.25=1.7216% 2年債 米東部時間16時40分 99*28.25=0.4341% 前営業日終盤 99*28.75=0.4261% 1日の米金融・債券市場では、期間が長めの国債利回りが上昇した。朝方発表された 製造業関連指標が底堅い内容となったことを受けた動き。 中期債利回りは横ばいで推移。前日のイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の発 言が引き続き材料視されている。 3月の供給管理協会(ISM)製造業景気指数は53.7と、市場予想を若干下回っ たものの、内訳の生産が回復し、2カ月連続で上昇した。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「経済指標は全般的に幾 分明るい内容となった」とし、長期債利回りの押し上げにつながったと述べた。 30年債 は24/32安、利回りは3.6%。前日終盤は3.56%だ った。 指標10年債 は9/32安、利回りは2.76%。前日終盤は2.72 %。 5年債 はほぼ変わらず。利回りは1.74%。前日終盤は1.73%だっ た。 2年債 も横ばいで推移し、利回りは0.43%。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの米金利ストラテジスト、シャム・ラジャン 氏は、イエレン議長の発言がリスク選好度を支え、長期債への売り圧力が高まると同時に 、短・中期債の安定化につながったと述べた。 イエレンFRB議長は前日、景気支援に向けたFRBによる「異例の」コミットメン トが当面必要との見解を示した。 4日発表の3月の米雇用統計が注目されている。ロイターの調査によると、非農業部 門雇用者数が19万5000人増になることが見込まれている。 前出のラジャン氏は、相場がこの日小動きとなったことについて、「雇用統計の発表 待ち」と指摘した。 Tボンド先物6月限 は19/32安の132─20/32。 Tノート先物6月限 は4.50/32安の123─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.50)