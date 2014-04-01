〔表〕3月の米自動車販売台数、前年比5.7％増　年率1640万台

［１日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した３月の米自動車販売は、前年 同月比５．７％増加し、季節調整済みの年率換算で１６４０万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 14年3月 13年3月 前年同月比（％） 自動車販売台数 1,537,288 1,454,498 5.7 乗用車 763,170 755,254 1.0 小型トラック 774,118 699,244 10.7 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック 順位 14年3月 13年3月 前年同月比（％） ─────────────────────────────────── 1 General Motors 256,047 245,950 4.1 2 Ford Motor 244,167 236,160 3.4 3 Toyota Motor* 215,348 205,342 4.9 4 Chrysler 193,915 171,606 13.0 5 Nissan** 149,136 137,726 8.3 6 Honda Motor Co 133,318 136,038 -2.0 7 Hyundai 67,005 68,306 -1.9 8 Kia 54,777 49,125 11.5 9 Subaru 44,479 36,701 21.2 10 Volkswagen 36,717 37,704 -2.6 11 BMW 35,762 33,149 7.9 12 Mazda Motor Co 34,903 32,028 9.0 13 Mercedes/Smart 30,091 27,104 11.0 14 Audi 14,246 13,253 7.5 15 Mitsubishi 8,996 5,286 70.2 16 Jaguar Land Rover 6,215 5,722 8.6 17 Volvo 5,915 5,365 10.3 18 Porsche 3,808 3,486 9.2 ─────────────────────────────────── 合計 1,534,845 1,450,051 5.8 * レクサスの販売台数も含む **インフィニティ部門の販売台数も含む （注：企業提出データ、オートデータおよびロイター集計）