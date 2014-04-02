3日の国内・海外経済指標と行事予定

(4月3日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 １０年物価連動国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 １０年物価連動国債の入札結果（財務省） 1500 セブン＆アイホールディングス 本決算 1515 １０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 2100 東大物価指数 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２日（水） ブラジル：中銀金融政策決定会合 （２日まで） ユーロ圏：ＥＵ非公式財務相理事会 （２日まで） 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）外相会議（２日まで） ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） ＥＵ・アフリカ首脳会議（ブリュッセル、３日まで） 0900 ユーロ圏：2月生産者物価指数（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：3月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1400 米：2月耐久財受注改定値（商務省） 1400 米：2月製造業新規受注（商務省） 1400 ドラギＥＣＢ総裁がGeneration Euro Competitionの授賞式であいさつ（フランクフルト ） 1655 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（マイアミ） 2000 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がメディアブリーフィング（セントルイス） 2100 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q2 2014 Monsanto Company ３日（木） ＥＵ・アフリカ首脳会議（ブリュッセル、最終日） 0030 豪：2月小売売上高（連邦統計局） 0030 豪：2月貿易収支（連邦統計局） 0100 中国：3月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0145 中国：3月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0200 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（ブリスベン） 0800 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：3月サービスＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：2月小売売上高（統計局） 1130 米：3月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1230 米：2月貿易収支（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：3月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：3月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（フランクフルト） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省３・１０・３０年債入札条件