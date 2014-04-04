再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 Friday, 04 April, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 台湾：こどもの日 休場 All Day ＥＵ非公式外相理事会）（アテネ） （5日まで） 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 1000 日本：セブン―イレブン 商品政策説明会

1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：３０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） 1330 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（香港） 米経済と金融政策について 1900 独：2月鉱工業受注（経済技術省） 2130 米：3月雇用統計（労働省） Saturday, 05 April, 2014 All Day ＥＵ非公式外相理事会）（アテネ） （5日まで） All Day 豪アボット首相が来日 （８日まで） All Day ヘーゲル米国防長官が来日 （６日まで） Sunday, 06 April, 2014 All Day 豪アボット首相が来日 （８日まで） All Day ヘーゲル米国防長官が来日 （６日まで） Monday, 07 April, 2014 All Day 豪アボット首相が来日 （８日まで） All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） All Day タイ：チャクリ王朝記念日の振替休日 休場 All Day インド：下院総選挙（５月１２日まで） ５月１６日に大勢判明 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1530 日本：経団連会長会見 1900 独：2月鉱工業生産（経済技術省） Tuesday, 08 April, 2014 All Day 豪アボット首相が来日 （８日まで） Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 日本：３月景気ウォッチャー調査（内閣府） All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） All Day インド：ラーマ神誕生日 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0045 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ロサンゼルス） 米経済と金融政策について 0400 米：2月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（３月中:指定報告機関ベース、財務省） 1030 日本：５年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） 1100 日本：ソニー 鶴岡工場開所式 1500 日本：ファミリーマート 本決算 1500 日本：高島屋 本決算 1545 仏：2月貿易収支（税関） 1730 英：2月鉱工業生産（国立統計局） 1730 英：2月製造業生産（国立統計局） 2030 米：3月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 09 April, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （１０日まで） All Day インドネシア：総選挙 公式の結果発表は５月７日 All Day Levy Institute of Bard College の会合 （１０日まで スピーカー、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁、ニューヨーク連銀のダドリー総裁、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタルーロ理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省３年債入札 0230 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ロチェスター） 0345 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で講演（フィラデルフィア） 会合名"Enhancing Prudential Standards in Financial Regulations" 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1400 日本：日銀金融経済月報 1500 独：2月貿易収支（連邦統計庁） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 1730 英：2月貿易収支（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2300 米：2月卸売在庫（商務省） Thursday, 10 April, 2014 All Day Levy Institute of Bard College の会合 （１０日まで スピーカー、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁、ニューヨーク連銀のダドリー総裁、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタルーロ理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁 Time Unknown 中国：3月貿易統計 Time Unknown 米：3月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） Time Unknown 中国：3月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人民銀行） 10日から15日の間に発表予定 Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） １１日まで 0200 米：財務省10年債入札 0300 米：3月18─19日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0430 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（ワシントン） 0800 米：タルーロ・ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） 0850 日本：２月機械受注（内閣府） 0850 日本：３月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 日本：宮尾日銀委員 講演・会見 1030 豪：3月豪雇用統計（連邦統計局） 1030 日本：２０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1500 日本：ファーストリテイリング ９─２月期（上期）決算 1500 日本：イオン 本決算 1500 日本：Ｊフロント リテイリング 本決算

1545 仏：3月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 1545 仏：2月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2130 米：3月輸出入物価（労働省） Friday, 11 April, 2014 All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） １１日まで Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 国際通貨基金（ＩＭＦ）と世銀総会（ワシントン） １３日まで 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省インフレ指数連動５年債入札条件 0050 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がパネル討論会に参加（ワシントン） 「Central Banking After the Great Recession」についての討論会 0200 米：財務省30年債入札 0300 米：3月財政収支（財務省） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１０、１１日分） 0850 日本：３月マネーストック（日銀） 0850 日本：３月企業物価指数（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 中国：3月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） 1500 独：3月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札（財務省） 2130 米：3月卸売物価指数（労働省） 2255 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Saturday, 12 April, 2014 All Day 国際通貨基金（ＩＭＦ）と世銀総会（ワシントン） １３日まで All Day 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） Sunday, 13 April, 2014 All Day 国際通貨基金（ＩＭＦ）と世銀総会（ワシントン） １３日まで Monday, 14 April, 2014 All Day タイ：旧正月（水かけ祭） 休場 All Day インド：ババサへーブアンベーディカル博士誕生日 休場 1100 中国：3月対中国海外直接投資 （商務省） １４日から１９日の間に発表 1500 独：3月卸売物価指数（連邦統計庁） １４日から１７日の間に発表 1800 ユーロ圏：2月鉱工業生産（統計局） 2130 米：3月小売売上高（商務省） 2300 米：2月企業在庫（商務省） Tuesday, 15 April, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day タイ：旧正月（水かけ祭） 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1730 英：3月消費者物価指数（国立統計局） 1730 英：3月生産者物価指数（国立統計局） 1800 ユーロ圏：2月貿易収支（統計局） 1800 独：4月景気期待指数（ＺＥＷ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：4月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：3月消費者物価指数（労働省） 2130 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で開幕のあいさつ（ストーンマウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 2145 米：イエレンＦＲＢ議長がアトランタ地区連銀主催の会合であいさつ（ワシントン） （ビデオカンファレンス） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：2月対米証券投資（財務省） 2300 米：4月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Wednesday, 16 April, 2014 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0900 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールフォーラムであいさつ（ノースダコタ州ファーゴ） 1000 ファインテックジャパン（有明）（ＦＰＤ＝フラットパネルディスプレイの専門技術展 １８日まで） 1100 中国：第1・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） 3月鉱工業生産 、小売売上高 、1─3月固定資産投資（国家統計局） も発表 1330 日本：２月鉱工業生産確報（経産省） 1515 日本：黒田日銀総裁あいさつ（信託大会、経団連会館）

1730 英：12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 1800 ユーロ圏：3月消費者物価指数改定値（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2120 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ（ストーンマウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 2130 米：3月住宅着工件数（商務省） 2130 米：スタイン・ＦＲＢ理事がアトランタ地区連銀主催会合のパネル討論に参加（ストーンマウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 2215 米：3月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2215 米：3月設備稼働率（ＦＲＢ） 2300 カナダ：中銀政策金利発表 Thursday, 17 April, 2014 Time Unknown 日本：日銀支店長会議 All Day フィリピン：聖木曜日 休場 0300 米：地区連銀経済報告 0830 日本：４月ロイター短観 0850 日本：8月経常収支（財務省）

0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1400 日本：３月消費動向調査（内閣府） 1500 独：3月生産者物価指数（連邦統計庁） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：4月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 18 April, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 米：グッドフライデー 休場 All Day 英：グッドフライデー 休場 All Day 独仏：グッドフライデー 休場 All Day 香港：グッドフライデー 休場 All Day 豪：グッドフライデー 休場 All Day インドネシア：グッドフライデー 休場 All Day シンガポール：グッドフライデー 休場 All Day インド：グッドフライデー 休場 All Day フィリピン：グッドフライデー 休場 All Day ブラジル：グッドフライデー 休場 All Day ＮＺ：グッドフライデー 休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 0700 日本：４月ロイター企業調査 0850 日本：2月第３次産業活動指数（経済産業省） 1030 中国：3月新築住宅価格

Monday, 21 April, 2014 All Day 英：イースターマンデー 休場 All Day 独仏：イースターマンデー 休場 All Day 香港：イースターマンデー 休場 All Day 豪：イースターマンデー 休場 All Day ブラジル：チラデンテス記念日 休場 All Day ＮＺ：イースターマンデー 休場 0850 日本：３月・２０１３年度貿易統計（財務省） 2300 米：3月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Tuesday, 22 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 米：オバマ大統領が日本訪問（２３日まで） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1400 日本：2月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：2月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2300 米：3月中古住宅販売（全米リアルター協会） Wednesday, 23 April, 2014 All Day 米：オバマ大統領が日本訪問（２３日まで） Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 1700 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：4月サービス部門ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ速報値 1730 英：4月中銀金融政策委員会の議事録 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2245 米：4月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：3月新築１戸建て住宅販売（商務省） Thursday, 24 April, 2014 0200 米：財務省5年債入札 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 現地時間では４月２４日 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）

1500 独：3月輸入物価（連邦統計庁） ２４━２９日の間に発表 1700 独：4月ＩＦＯ業況指数 1730 英：3月小売売上高（国立統計局） 2100 トルコ：政策金利発表 2130 米：3月耐久財受注（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 25 April, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 豪：アンザックデー 休場 0000 米：財務省2年変動利付債入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 1230 日本：４月国際投資戦略調査 1500 独：3月小売売上高（連邦統計庁） ２５━３０日の間に発表 2255 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 28 April, 2014 0850 日本：３月商業販売統計経産省） Tuesday, 29 April, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） 2300 米：4月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 30 April, 2014 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（展望リポート公表） 0850 日本：３月鉱工業生産速報（経産省）） 1030 日本：3月毎月勤労統計（厚労省） 1400 日本：３月住宅着工戸数（国交省） 2115 米：4月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 2130 米：第１・四半期雇用コスト指数（労働省） 2245 米：4月シカゴ地区購買部協会景気指数