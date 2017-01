アジア通貨動向（2日）＝ウォンが約3カ月ぶり高値、強い米経済指標でリスク選好

[シンガポール 2日 ロイター] - アジア新興国通貨は、総じて堅調。強い米経 済指標を受けたリスク志向の高まりで株式市場が上昇していることや、中国の景気対策へ の期待が続いていることが背景で、韓国ウォン はほぼ3カ月ぶり高値を付けた 。人民元は、人民銀行が基準値を元高に設定したことから上昇している。 米国経済が好調ならば、量的緩和の縮小も進むことになるが、米緩和縮小がアジア通 貨に与える影響は、輸出先としての米国の見通し改善によってある程度相殺されるとアナ リストは指摘する。 OCBC銀行(シンガポール)の為替ストラテジスト、エマニュエル・ング氏は、リ スク資産を選好するムードが続けば、夏にかけて米ドルは一部アジア通貨に対して下落基 調をたどると予想した。 ウォンは対ドルで0.2%上昇し1月13日以来の高値となる1056.2ウォンを つけた。外国人投資家は6営業日連続で韓国株を買い越している。 台湾ドルも株式関連の資金流入を受け上昇している。 台湾ドルは2011年10月以来の安値をつけた3月24日以降、1%超上昇してい る。トレーダーは、上昇ペースが速過ぎるとして、1ドル=30.250台湾ドルを抜け て上昇することはないと予想している。 *0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.84 103.65 -0.18 Sing dlr 1.2595 1.2593 -0.02 Taiwan dlr 30.279 30.435 +0.52 Korean won 1056.70 1058.50 +0.17 Baht 32.40 32.37 -0.09 Peso 44.77 44.75 -0.05 Rupiah 11298.00 11310.00 +0.11 Rupee 59.70 59.91 +0.35 Ringgit 3.2660 3.2615 -0.14 Yuan 6.2040 6.2069 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.84 105.28 +1.38 Sing dlr 1.2595 1.2632 +0.29 Taiwan dlr 30.279 29.950 -1.09 Korean won 1056.70 1055.40 -0.12 Baht 32.40 32.86 +1.44 Peso 44.77 44.40 -0.83 Rupiah 11298.00 12160.00 +7.63 Rupee 59.70 61.80 +3.52 Ringgit 3.2660 3.2755 +0.29 Yuan 6.2040 6.0539 -2.42