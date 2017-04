米金融・債券市場＝国債利回り上昇、堅調な経済指標重し

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時29分 99*20.00=3.6455% 前営業日終盤 100*11.00=3.6059% 10年債 米東部時間16時26分 99*17.50=2.8027% 前営業日終盤 99*30.50=2.7553% 5年債 米東部時間16時26分 99*06.50=1.7926% 前営業日終盤 99*15.25=1.7348% 2年債 米東部時間14時57分 99*26.75=0.4579% 前営業日終盤 99*28.25=0.4341% 2日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。堅調なオートマチック・デー タ・プロセッシング(ADP)全米雇用報告や製造業新規受注統計を受け、4日発表の3 月の雇用統計が力強い内容になるとの見方が高まった。 ADP全米雇用報告では、民間部門雇用者数が19万1000人増と、市場予想(1 9万5000人増)を若干下回ったが、2月分は当初の13万9000人増から17万8 000人増に上方修正された。 また2月の製造業新規受注は市場予想を上回る前月比1.6%増と、昨年9月以来5 カ月ぶりの大幅な伸びとなった。 午後終盤の取引で、指標10年債は 13/32安。利回りは2.81% と、3月初旬以来の水準に上昇した。前日は2.76%だった。 Tボンド先物6月限 は21/32安の131─31/32。 Tノート先物6月限 は14/32安の122─29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-0.25)