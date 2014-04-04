再送-4日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 1000 セブン―イレブン 商品政策説明会 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ３０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） 1655 経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議 戦略的課題（内なるグローバル化） 1930 東大物価指数（消費増税後初の指数公表） ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３日（木） All Day ＥＵ・アフリカ首脳会議（ブリュッセル、３日まで） 0030 豪：2月小売売上高（連邦統計局） 0030 豪：2月貿易収支（連邦統計局） 0100 中国：3月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0145 中国：3月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0200 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（ブリスベン） 0800 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：3月サービスＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：2月小売売上高（統計局） 1130 米：3月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1230 米：2月貿易収支（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：3月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：3月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（フランクフルト） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 ４日（金） All Day 台湾：こどもの日で休場 ＥＵ非公式外相理事会（アテネ、5日まで） 0430 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（香港） 米経済と金融政策について 1000 独：2月鉱工業受注（経済技術省） 1230 米：3月雇用統計（労働省）