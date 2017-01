アジア通貨動向（3日）＝ドル高を背景に大半が軟調

[シンガポール 3日 ロイター] - アジア通貨は大半が下落。良好な米経済指標 を受けたドル高が背景。中国による景気支援策の発表がアジア通貨の下支えとなった。 フィリピンペソ は、債券の償還に絡む米ドル需要で下落した。薄商いの中 、マレーシアリンギ も下げた。リンギのノンデリバラブル・フォワード(NDF )が軟調だった。 タイでは、根強い政情不安で3月の消費者信頼感の指数が低下し、バーツ が 下落。 中国は零細企業向けの減税措置を導入し、鉄道網整備を加速する方針を示した。中国 が景気支援のための具体的な措置を発表したのは、今年に入って初めて。報道を受けて、 アジア市場ではリスク志向が持ち直した。 韓国ウォン も下落。決済に絡む国内輸入業者からの米ドル需要がみられた 。ウォン高抑制に向けた外為当局の介入が警戒されている。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.95 103.89 -0.06 Sing dlr 1.2623 1.2623 +0.00 Taiwan dlr 30.292 30.375 +0.27 Korean won 1057.30 1056.60 -0.07 Baht 32.48 32.40 -0.25 Peso 45.00 44.88 -0.27 Rupiah 11290.00 11290.00 +0.00 Rupee 60.02 59.90 -0.20 Ringgit 3.2795 3.2700 -0.29 Yuan 6.2083 6.2056 -0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.95 105.28 +1.27 Sing dlr 1.2623 1.2632 +0.07 Taiwan dlr 30.292 29.950 -1.13 Korean won 1057.30 1055.40 -0.18 Baht 32.48 32.86 +1.17 Peso 45.00 44.40 -1.34 Rupiah 11290.00 12160.00 +7.71 Rupee 60.02 61.80 +2.97 Ringgit 3.2795 3.2755 -0.12 Yuan 6.2083 6.0539 -2.49 ($1 = 1,056.6 Won)