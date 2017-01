UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債利回り低下、雇用統計控え警戒感

(内容を追加します。) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*31.50=3.6257% 前営業日終盤 99*20.00=3.6455% 10年債 米東部時間17時05分 99*19.00=2.7972% 前営業日終盤 99*17.50=2.8027% 5年債 米東部時間17時05分 99*06.00=1.7960% 前営業日終盤 99*06.50=1.7926% 2年債 米東部時間15時49分 99*26.75=0.4580% 前営業日終盤 99*26.75=0.4579% 3日の米金融・債券市場では、期間が長めの国債利回りが低下した。朝方発表された 新規失業保険申請件数が市場予想以上に増加したことを受け、3月雇用統計の発表を4日 に控え警戒感が広がり、債券への逃避買いが優勢となった。 3月29日終了週の新規失業保険週間申請件数は前週比1万6000件増の32万6 000件となった。市場予想は31万7000件だった。 3月雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比20万人増、失業率が6.6%にな ることが見込まれている。 30年債 は14/32高。利回りは3.62%と、前日終盤の3.65 %から低下した。 指標10年債は はほぼ変わらず。利回りは2.79%。 2月の貿易赤字が拡大したことも、長期債利回り低下の一因となった。米商務省が発 表した2月の貿易収支(季節調整後、国際収支ベース)は423億ドルの赤字と、赤字額 が前月から7.7%拡大し、昨年9月以来の大きさとなった。輸出が5カ月ぶりの低水準 まで減少したことが響いた。 雇用統計が予想を上回るとの期待や最近発表された底堅い経済指標を手がかりに、3 0年債利回りは3月27日から3日にかけ、14ベーシスポイント(bp)上昇。この日 の長期債利回りの低下は市場心理の転換を示した。 LPLフィナンシャルの債券ストラテジスト、アンソニー・バレリ氏は「基本的には 雇用統計が良好な内容になるとの見方が織り込まれているが、その見方を見直す動きも出 ている」と述べた。 また、米供給管理協会(ISM)が発表した3月の非製造業部門総合指数(NMI) が53.1と、前月から上昇したものの、利回り上昇にはつながらなかった。 Tボンド先物6月限 は8/32高の132─7/32。 Tノート先物6月限 は1.50/32高の122─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)