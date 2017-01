英銀の住宅関連・企業向け融資が拡大傾向　景気見通し改善で＝中銀四半期調査

[ロンドン 3日 ロイター] - 英国の銀行は、住宅関連の貸し付けや企業向け融 資が第2・四半期に大幅に拡大すると予想していることが、英中銀が3日発表した四半期 調査で明らかになった。 第1・四半期調査は、2月7日─3月3日にかけて実施された。 それによると、第1・四半期は、実質、住宅ローンを指す家計向けの担保付き融資の 需要が拡大した。ただし、過去最高だった第4・四半期からは伸びが鈍化した。 英中銀は「借り入れ環境の改善は、経済見通しが明るくなり、銀行側のリスク志向が 高まったことによる」とし「銀行は担保付き融資を第2・四半期にさらに拡大すると予想 される」と指摘した。 景気見通しの改善で、企業向け融資も6四半期連続で増加した。 「小規模企業の借り入れ申請の承認率が第1・四半期に上昇し、良好な傾向が続いて いる。中規模・大規模企業の承認率はほぼ変わらずだった」としている。 調査結果は以下の通り。 2014------2013------------------- Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 CREDIT AVAILABILITY Household secured - past 3 months +5.8 +13.8 +21.7 +17.4 +17.0 - next 3 months +13.0 +20.7 -4.5 +17.2 +15.8 Household unsecured - past 3 months +7.4 +2.6 +17.2 +18.1 +12.7 - next 3 months +5.7 +17.9 +19.2 +26.6 +14.6 Corporate - past 3 months +12.7 +22.2 +8.5 +14.2 +12.3 - next 3 months +14.4 +16.1 +9.7 +3.5 +3.1