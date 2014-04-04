7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日銀金融政策決定会合（１日目） All Day 豪アボット首相来日 午後に日豪首脳会談 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1400 ２月景気動向指数（内閣府） 1530 経団連会長会見 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） Friday, 04 April, 2014 台湾：こどもの日 休場 ＥＵ非公式外相理事会）（アテネ） （5日まで） 主要企業決算発表、特になし 0430 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（香港） 米経済と金融政策について 1000 独：2月鉱工業受注（経済技術省） 1230 米：3月雇用統計（労働省） Saturday, 05 April, 2014 ＥＵ非公式外相理事会）（アテネ） （5日まで） 豪アボット首相が来日 （８日まで） ヘーゲル米国防長官が来日 （６日まで） Sunday, 06 April, 2014 豪アボット首相が来日 （８日まで） ヘーゲル米国防長官が来日 （６日まで） Monday, 07 April, 2014 豪アボット首相が来日 （８日まで） 中国：清明節 休場 タイ：チャクリ王朝記念日の振替休日 休場 インド：下院総選挙（５月１２日まで） ５月１６日に大勢判明 主要企業決算発表、特になし 1000 独：2月鉱工業生産（経済技術省） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1545 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ロサンゼルス） 米経済と金融政策に ついて 1900 米：2月米消費者信用残高（ＦＲＢ）