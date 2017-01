アジア通貨動向（4日）＝大半が下落、米雇用統計に注目

[シンガポール 4日 ロイター] - アジア通貨市場では、薄商いの中、大半の通 貨が下落。投資家はこの後に発表される米雇用統計に注目している。 フィリピンペソ は0.2%安。3月の消費者物価指数(CPI)上昇率が 市場予想を下回ったことを受け、利上げ観測が後退した。 タイでは5日に大規模な反政府デモが予定されており、タイバーツ は0.2 %下落した。 インドルピー は利益確定の売りを受けて軟調となっている。対米ドルでの週 初からの下落率は0.7%に達した。 シンガポールドル とマレーシアリンギ はいずれも0.4%下落。 一方、ウォン は株式上昇を受けて1.3%高となった。台湾ドル は0.6%高。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.91 103.93 +0.02 Sing dlr 1.2636 1.2632 -0.03 *Taiwan dlr 30.366 30.380 +0.05 Korean won 1055.60 1057.90 +0.22 Baht 32.54 32.48 -0.20 Peso 44.99 44.94 -0.11 Rupiah 11306.00 11320.00 +0.12 Rupee 60.34 60.17 -0.29 Ringgit 3.2825 3.2825 +0.00 Yuan 6.2156 6.2107 -0.08 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.91 105.28 +1.31 Sing dlr 1.2636 1.2632 -0.03 Taiwan dlr 30.366 29.950 -1.37 Korean won 1055.60 1055.40 -0.02 Baht 32.54 32.86 +0.98 Peso 44.99 44.40 -1.32 Rupiah 11306.00 12160.00 +7.55 Rupee 60.34 61.80 +2.42 Ringgit 3.2825 3.2755 *台湾市場は休場