中国・香港株式市場・大引け＝上海反発、レアアース関連・銀行が高い

［上海 ４日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2058.831 15.129高 662.8億元（上海Ａ株） 高値 2060.104 安値 2035.221 前場終値 2050.999 7.297高 343.4億元（上海Ａ株） 寄り付き 2037.552 6.150安 前営業日終値 2043.702 15.286安 793.9億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 22507.58 57.50安 347.8億香港ドル 寄り付き 22476.25 88.83安 前営業日終値 22565.08 41.14高 716.7億香港ドル 中国株式市場は反発。業界成長期待からレアアース（希土類）関連株が買われたほか 、金融株も上昇した。 上海総合指数 は１５．１２９ポイント（０．７４％）高の２０５８．８３１ 、大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は２０．４６４ポイント （０．９５％）高の２１８５．４７２で終了した。 レアアース関連では、五砿希土 が約１０％急伸。銀行株はほぼ全面高と なった。ここ１週間乱高下を繰り返してきた不動産株も落ち着き、滬深３００不動産株指 数 は０．６％上昇した。