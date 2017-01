米金融・債券市場＝利回り低下、雇用統計受け早期利上げ観測後退

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*22.00=3.5871% 前営業日終盤 99*31.50=3.6257% 10年債 米東部時間17時05分 100*06.50=2.7261% 前営業日終盤 99*19.00=2.7972% 5年債 米東部時間17時05分 99*20.25=1.7022% 前営業日終盤 99*06.00=1.7960% 2年債 米東部時間17時05分 99*29.50=0.4146% 前営業日終盤 99*26.75=0.4580% 4日の米金融・債券市場では、中期債を中心に国債利回りが低下。朝方発表された3 月の米雇用統計が市場予想を若干下回ったことで、連邦準備理事会(FRB)による早期 利上げ観測が後退した。 雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比19万2000人増と、市場予想の20 万人増を下回ったものの、前月の19万7000人増(上方改定)に続き、底堅い雇用創 出ペースを維持した。異例の寒波の影響から米経済が持ち直している兆候が浮き彫りとな った。 BMOキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、ディミトリ・デリス氏は、雇 用統計は「失望感を誘う内容」とし、「利上げ開始が当初の予想よりも遅い時期になる可 能性がある」と述べた。 早期利上げの可能性は遠のいたものの、雇用統計で1、2月分の雇用者数の伸びが計 3万7000人上方修正されたことは米経済の底堅さを示し、FRBによる資産買い入れ プログラムの縮小継続を正当化するとみられる。 7年債 は17/32高、利回りは2.3%。前日終盤は2.38%だった 。 5年債 は12/32高、利回りは1.71%。前日終盤は1.79%だっ た。 指標10年債は は16/32高、利回りは2.73%。前日終盤は2. 79%。 30年債 は20/32高。利回りは3.59%と、前日終盤の3.63 %から低下した。 米金融政策の方向性を探ろうと、来週9日に発表される3月18─19日の連邦公開 市場委員会(FOMC)議事要旨が注目されている。 Tボンド先物6月限 は24/32高の132─31/32。 Tノート先物6月限 は22.50/32高の123─21.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (unch)