〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（4月1日終了週）

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［４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先 物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 01Apr2014 week Prior week Long 22,162 17,600 Short 110,800 86,487 Net -88,638 -68,887 ユーロ 01Apr2014 week Prior week Long 101,849 106,914 Short 68,611 67,280 Net 33,238 39,634 ポンド 01Apr2014 week Prior week Long 75,969 66,751 Short 42,397 37,027 Net 33,572 29,724 スイスフラン 01Apr2014 week Prior week Long 24,800 25,037 Short 10,569 10,218 Net 14,231 14,819 カナダドル 01Apr2014 week Prior week Long 27,549 40,441 Short 64,543 73,656 Net -36,994 -33,215 豪ドル 01Apr2014 week Prior week Long 35,398 24,387 Short 40,278 44,914 Net -4,880 -20,527 メキシコペソ 01Apr2014 week Prior week Long 49,893 22,769 Short 28,109 24,423 Net 21,784 -1,654 ニュージーランドドル 01Apr2014 week Prior week Long 25,765 26,243 Short 7,285 8,030 Net 18,480 18,213 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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