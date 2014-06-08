UPDATE 1--ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが3月以来の高水準

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(内容を追加しました) ［６日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先 物の非商業（投機）部門の取組（６月３日までの週）によると、ドルの買い越しが３月４ 日の週以来の高水準となった。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は１１３億９０００万ドルの買い越し。前週は７４億４０００万ドルの買い越 しだった。 これで４週連続の買い越しとなった。 ユーロの売り越しは欧州中央銀行（ＥＣＢ）の追加緩和観測を背景に２倍以上に拡大 した。ＥＣＢは５日、追加緩和を決定した。 詳細は以下の通り。 円 03Jun2014 week Prior week Long 12,578 16,999 Short 86,796 76,035 Net -74,218 -59,036 ユーロ 03Jun2014 week Prior week Long 57,109 70,753 Short 90,134 87,386 Net -33,025 -16,633 ポンド 03Jun2014 week Prior week Long 79,476 78,438 Short 44,502 43,134 Net 34,974 35,304 スイスフラン 03Jun2014 week Prior week Long 11,907 11,559 Short 13,919 15,431 Net -2,012 -3,872 カナダドル 03Jun2014 week Prior week Long 32,519 32,581 Short 55,250 54,391 Net -22,731 -21,810 豪ドル 03Jun2014 week Prior week Long 56,811 52,071 Short 35,284 36,223 Net 21,527 15,848 メキシコペソ 03Jun2014 week Prior week Long 105,666 101,808 Short 19,650 18,507 Net 86,016 83,301 ニュージーランドドル 03Jun2014 week Prior week Long 22,400 22,034 Short 4,869 4,090 Net 17,531 17,944
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