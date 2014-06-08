〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ９日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時 間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月９日―１３日の海外経済指標】 ９日（月） なし １０日（火） 0130 中国：5月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.4 1.8 （前月比、％） N/A -0.3 0130 中国：5月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.5 -2.0 0645 仏：４月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.4 -0.7 0830 英：4月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.4 -0.1 （前年比、％） 2.8 2.3 0830 英：4月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.4 0.5 （前年比、％） 4.0 3.3 0900 イタリア：第1四半期ＧＤＰ改定値 （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） -0.5 -0.5 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：4月卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.5 1.1 １０─１５日に発表 中国：5月マネーサプライＭ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.1 13.2 中国：5月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 750 775 中国：5月融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 13.7 １１日（水） 0830 英：2─4月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） 6.7 6.8 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1800 米：5月財政収支（財務省） （10億ドル） N/A 106.9 １２日（木） 0130 豪：5月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） 1 1.42 失業率（％） 5.9 5.8 0530 仏：5月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.1 0.0 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.8 0.8 0900 ユーロ圏：4月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） 0.4 -0.3 （前年比、％） 0.9 -0.1 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （6／7までの週、1000件） 310 312 1230 米：5月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.6 0.1 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.0 1230 米：5月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.2 -0.4 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -1.0 1400 米：4月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.4 １３日（金） 0530 中国：5月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 8.8 8.7 中国：5月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 12.1 11.9 中国：1─5月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 17.1 17.3 0600 独：5月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） 0.9 0.9 ＥＵ基準（前月比、％） -0.3 -0.3 （前年比、％） 0.6 0.6 （速報値） 0900 ユーロ圏：4月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） 13.9 17.1 1230 米：5月卸売物価指数（労働省） （指数・最終需要／前月比、％） 0.1 0.6 （指数・最終需要／前年比、％） 2.4 2.1 （コア指数・最終需要／前月比、％） 0.1 0.5 （コア指数・最終需要／前年比、％） 2.2 1.9 1355 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 83.0 81.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月９日―１３日の海外行事予定】 Monday, 09 June, 2014------- 1310 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁講演（フロリダ州パームビーチ） 米経済と金融政策について 1645 米：タルーロＦＲＢ理事が講演、規制対象機関のコーポレートガバナンス 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1730 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（グアテマラシティ） Tuesday, 10 June, 2014------- All Day 世界最大のゲーム見本市「Ｅ３(Electronic entertainment expo)」 （ロサンゼルス、12日まで） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省3年債入札 Wednesday, 11 June, 2014------- 1700 米：財務省10年債入札 Thursday, 12 June, 2014------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 All Day 世界最大のゲーム見本市「Ｅ３(Electronic entertainment expo)」 （ロサンゼルス、最終日） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 1700 米：財務省30年債入札 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━