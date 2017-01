UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝上昇、世界的な景気回復傾向受け

(内容を追加しました) [シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場は上昇。米国と中国の 経済指標で世界的な景気回復傾向が示されたことを受けている。人民元は、中国人民銀行 (中央銀行)がこの日の基準値を予想外に大幅に引き上げたことを受けて上昇した。 韓国ウォン は、株式市場への資金流入が続いていることを背景に約6年ぶ り高値に上昇。ただ、当局による介入で上値は抑えられている。 マレーシアリンギ は、ノンデリバラブル・フォワードの上昇に追随し、約7 カ月ぶり高値をつけた。 タイバーツ は上昇し、5月22日の軍事クーデター前の水準を回復した。軍 事政権に対するデモ活動が下火になるにつれて、国内外の投資家からの需要が高まった。 欧州中央銀行(ECB)の追加金融緩和などを受けて、アジア新興国の高金利通貨は 上昇が見込まれている。スコシアバンクは顧客向けのリサーチノートの中で「アジア通貨 にとって、米雇用統計は絶好のタイミングだった」と指摘。「中国貿易統計と合わせて、 アジア新興国通貨の地合いが改善、出遅れ通貨も支援されるだろう」との見方を示した。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.50 102.47 -0.03 Sing dlr 1.2508 1.2517 +0.07 Taiwan dlr 30.003 30.080 +0.26 Korean won 1017.10 1020.50 +0.33 Baht 32.43 32.57 +0.43 Peso 43.59 43.65 +0.15 Rupiah 11780.00 11830.00 +0.42 Rupee 59.03 59.17 +0.23 Ringgit 3.1960 3.2120 +0.50 Yuan 6.2384 6.2502 +0.19 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.50 105.28 +2.71 Sing dlr 1.2508 1.2632 +0.99 Taiwan dlr 30.003 29.950 -0.18 Korean won 1017.10 1055.40 +3.77 Baht 32.43 32.86 +1.33 Peso 43.59 44.40 +1.86 Rupiah 11780.00 12160.00 +3.23 Rupee 59.03 61.80 +4.69 Ringgit 3.1960 3.2755 +2.49 Yuan 6.2384 6.0539 -2.96