米金融・債券市場＝下落、週内の入札が圧迫

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時13分 98*21.50=3.4464% 前営業日終盤 98*25.50=3.4396% 10年債 米東部時間16時06分 99*01.00=2.6113% 前営業日終盤 99*05.00=2.5968% 5年債 米東部時間16時20分 99*04.25=1.6825% 前営業日終盤 99*09.25=1.6494% 2年債 米東部時間15時54分 99*28.75=0.4268% 前営業日終盤 99*30.00=0.4068% 9日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。週内に実施される総額620億ドル の国債入札に加え、前週発表された底堅い米雇用統計を背景にリスク選好の動きが続いて いることが圧迫材料となった。 ロシアとウクライナをめぐる緊張が和らいでいることも、長期債利回りの続伸につな がったとの指摘も聞かれた。 指標10年債 は4/32安。利回りは2.613%。前営業日終盤は2 .591%だった。 そうした中、スペイン10年債利回りは過去最低の2.584%をつけ、2010年 4月以来初めて米債利回りを下回った。 米5年債 は4/32安、利回りは1.682%。 米30年債 は9/32安、利回りは3.452%。前営業日終盤は3. 432%だった。 Tボンド先物9月限 は4/32安の135━8/32。 Tノート先物9月限 は5.50/32安の124━6/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)