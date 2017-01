UPDATE 1-米金融・債券市場＝下落、週内の入札が圧迫

(内容を追加します。) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*22.50=3.4447% 前営業日終盤 98*25.50=3.4396% 10年債 米東部時間17時05分 99*02.00=2.6077% 前営業日終盤 99*05.00=2.5968% 5年債 米東部時間17時05分 99*04.50=1.6808% 前営業日終盤 99*09.25=1.6494% 2年債 米東部時間17時05分 99*28.75=0.4268% 前営業日終盤 99*30.00=0.4068% 9日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。週内に実施される総額620億ドル の国債入札に加え、前週発表された底堅い米雇用統計を背景にリスク選好の動きが続いて いることが圧迫材料となった。 ロシアとウクライナをめぐる緊張が和らいでいることも、長期債利回りの上昇につな がったとの指摘も聞かれた。 ロシアとウクライナ両国の高官はこの日、欧州連合(EU)の仲介で会合を持った。 前週には、プーチン・ロシア大統領とポロシェンコ・ウクライナ大統領が第2次世界大戦 のノルマンディー上陸作戦70周年記念式典が行われたフランスで15分程度会談した。 ただ、市場の目は今週実施される国債入札に向けられている。 米財務省は10日に280億ドルの3年債、11日に210億ドルの10年債、12 日に130億ドルの30年債入札を実施する。 クレディ・アグリコルの金利戦略主任、デイビッド・キーブル氏は、この日の国債価 格下落は「週内実施の入札に備えた動きが一因」と指摘した。 3年債入札をめぐっては、過去の入札では安定的な需要が見られたものの、強弱入り 混じる内容となっている。 指標10年債 は4/32安。利回りは2.613%。前営業日終盤は2 .591%だった。 そうした中、スペイン10年債利回りは過去最低の2.584%をつけ、2010年 4月以来初めて米債利回りを下回った。 米5年債 は4/32安、利回りは1.682%。 イタリア5年債利回りも、米5年債利回りを下回り、米連邦準備理事会(FRB)と 欧州中央銀行(ECB)の政策格差を反映した。 米30年債 は9/32安、利回りは3.452%。前営業日終盤は3. 432%だった。 Tボンド先物9月限 は4/32安の135━8/32。 Tノート先物9月限 は5.50/32安の124━6/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)