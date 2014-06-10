11日の国内・海外経済指標と行事予定

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(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更：正蒲鉾 が東証２部に ジャスダックから 日豪外務・防衛閣僚会議（２プラス２） 0850 4─6月法人企業景気予測調査 - 0850 ５月企業物価指数（日銀） - 1000 ５月ビール系飲料課税出荷数量 1000 税制調査会総会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０日（水） 0830 英：4月鉱工業生産（国立統計局） 0900 イタリア：第1四半期ＧＤＰ改定値 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：4月卸売在庫（商務省） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省3年債入札 １１日（木） 0830 英：2─4月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1700 米：財務省10年債入札 1800 米：5月財政収支（財務省） 2100 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 現地時間６月１２日
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