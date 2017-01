アジア通貨動向（10日）＝大半が下落、基準値の元高設定受け人民元は上昇

[シンガポール 10日 ロイター] - 10日のアジア通貨市場は、大半が下落し ている。米利回りの上昇が米ドルを支援している。一方で、中国人民銀行(中央銀行)が 前日に引き続き、ドル/人民元の基準値をドル安/元高水準に設定したことを受けて、人 民元は3週間超ぶりの高値水準をつけている。 インドネシアルピア は下落。外国勢のインドネシア株売りが圧迫している。 4月輸出が小幅な伸びにとどまったことを受け、フィリピンペソ も軟調。 アジア新興国通貨はこのところ上昇していたことから、利益確定目的の売りが出やす くなっている。しかし市場関係者の多くは、アジア通貨への強気の見方を変えていない。 東部証券のアナリストは「一段の調整があるかもしれないが、一方でアジア通貨買い の好機ともとらえられる。第3・四半期を通じてロングにするのが望ましい」と述べた。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.31 102.53 +0.21 Sing dlr 1.2509 1.2495 -0.11 Taiwan dlr 29.993 30.048 +0.18 Korean won 1016.80 1016.20 -0.06 Baht 32.47 32.42 -0.15 Peso 43.66 43.59 -0.17 Rupiah 11805.00 11773.00 -0.27 Rupee 59.27 59.20 -0.12 Ringgit 3.2025 3.2000 -0.08 Yuan 6.2336 6.2404 +0.11 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.31 105.28 +2.90 Sing dlr 1.2509 1.2632 +0.98 Taiwan dlr 29.993 29.950 -0.14 Korean won 1016.80 1055.40 +3.80 Baht 32.47 32.86 +1.20 Peso 43.66 44.40 +1.68 Rupiah 11805.00 12160.00 +3.01 Rupee 59.27 61.80 +4.27 Ringgit 3.2025 3.2755 +2.28 Yuan 6.2336 6.0539 -2.88