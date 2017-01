米金融・債券市場＝10年債利回りが1カ月ぶり高水準、利上げ見据え

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時57分 98*07.00=3.4711% 前営業日終盤 98*22.50=3.4447% 10年債 米東部時間15時58分 98*25.50=2.6384% 前営業日終盤 99*02.00=2.6077% 5年債 米東部時間15時49分 99*00.25=1.7091% 前営業日終盤 99*04.50=1.6808% 2年債 米東部時間15時23分 99*27.75=0.4428% 前営業日終盤 99*28.75=0.4268% 10日の米金融・債券市場では、指標10年債利回りが一時1カ月ぶりの高水準に達 した。最近の好調な米経済指標や連邦準備理事会(FRB)当局者によるタカ派的な発言 を受け、金利先高観が広がっている。 週内に実施される総額620億ドルの国債入札も相場への重しとなっている。第1弾 となったこの日の280億ドルの3年債入札はさえない需要にとどまり、利回りも事前予 想を小幅上回った。 10年債 は3/32安。利回りは2.634%。一時1カ月ぶりの高水 準となる2.651%をつけた。前日終盤は2.603%だった。 30年債 は10/32安、利回りは3.467%。前日終盤は3.43 9%だった。 Tボンド先物9月限 は10/32安の134━30/32。 Tノート先物9月限 は5.50/32安の124━0.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-1.00)