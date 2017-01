UPDATE 2-米金融・債券市場＝10年債利回りが1カ月ぶり高水準、利上げ見据え

(表のプライスを更新します。) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*05.00=3.4745% 前営業日終盤 98*22.50=3.4447% 10年債 米東部時間17時05分 98*25.00=2.6402% 前営業日終盤 99*02.00=2.6077% 5年債 米東部時間17時05分 99*00.00=1.7107% 前営業日終盤 99*04.50=1.6808% 2年債 米東部時間16時38分 99*27.75=0.4428% 前営業日終盤 99*28.75=0.4268% 10日の米金融・債券市場では、指標10年債利回りが一時1カ月ぶりの高水準に達 した。最近の好調な米経済指標や連邦準備理事会(FRB)当局者によるタカ派的な発言 を受け、金利先高観が広がっている。 市場の注目は来週17─18日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)に向けられ ている。アナリストの間では、利上げ開始時期見通しが見直される可能性があるとの見方 が広がっている。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「FRBがよりタカ派的 なスタンスにシフトする公算が大きい」と指摘。さらに、市場が幾分現状に甘んじている 状況をFRBは懸念しており、「来週の会合で、こうした状況の解消を目指していると考 える。幾分売りが出ているのはそのためだ」と語った。 セントルイス地区連銀ブラード総裁は9日、米失業率の低下や心強い内容となって いる他の経済指標を受け、利上げ開始時期に関する自身の予想を前倒しする可能性がある との見解を示した。 ただ、同総裁は今年のFOMCで投票権を持っていない。 最新のロイターの調査によると、プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー )の間では、利上げ開始は2015年後半以降との見方が大勢。また、FRBが利上げ開 始前にバランスシートの縮小に着手しないとの見方が織り込まれている。 10年債 は3/32安。利回りは2.634%。一時1カ月ぶりの高水 準となる2.651%をつけた。前日終盤は2.603%だった。 30年債 は10/32安、利回りは3.467%。前日終盤は3.43 9%だった。 週内に実施される総額620億ドルの国債入札も相場への重しとなっている。第1弾 となったこの日の280億ドルの3年債入札はさえない需要にとどまり、利回りも事前予 想を小幅上回った。 外国中銀を含む間接入札者の落札比率は26.5%と、前月に実施された入札の28 .1%、平均の33.7%をともに下回った。 CRTキャピタルはリサーチノートで「平均より小規模なロールオーバー需要やここ 数週間見られる米債への弱気なトレンドが、3年債入札への需要が限られた理由」と分析 した。 11日には210億ドルの10年債、12日には130億ドルの30年債入札が実施 される。 Tボンド先物9月限 は10/32安の134━30/32。 Tノート先物9月限 は5.50/32安の124━0.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-1.00)