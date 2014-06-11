新規上場企業の横顔：中央インターナショナルグループ（7月14日ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ上場）

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［東京 １１日 ロイター］ - ７月１４日にＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ上 場予定の「中央インターナショナルグループ」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 佐賀県佐賀市高木瀬東 ≪事業内容≫ 保険代理店事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長：大石 正徳 ≪資本金≫ 1億7440万円 ≪発行済み株式数≫ 156万株（2014年6月10日現在） ≪従業員数≫ 2名（2014年5月31日現在） ≪業績・連結≫ 2013年12月期 2012年12月期 売上高（千円） 623,888 596,565 経常利益（千円） 15,377 32,569 当期利益（千円） 4,528 12,820 １株当たり利益（円） 3.20 10.59 １株当たり純資産額（円） 238.22 212.83 注）2014年4月11日付けで、1株を100株に分割 ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） ＫＩＭアセント 57.69 900,000 石井正登 10.33 161,100 大石秀子 7.56 118,000 大石禅 5.38 84,000 大坪紀美子 5.26 82,000 大石露 4.62 72,000 船津繭乃 4.04 63,000 中村紀寿 1.22 19,100 大石正徳 1.22 19,100 植松典夫 0.48 7,500 ≪監査人≫ 責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ アイ・アールジャパン (以上、2014年6月10日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報
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