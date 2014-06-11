12日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場替え：東証１部指定 安永 東証２部から All Day 日豪外務・防衛閣僚会議（２プラス２） All Day 日銀金融政策決定会合・１日目 0850 4月機械受注（内閣府） （予測中央値：前月比‐11.9％） - 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース）- 0900 日立製作所、事業戦略説明 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1400 ＫＤＤＩ、法人向け新サービス説明会 1500 5月投信概況 - 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ １１日（水） 0830 英：2─4月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1700 米：財務省10年債入札 1800 米：5月財政収支（財務省） 2100 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 （現地時間１２日） １２日（木） インドネシア：中銀金融政策決定会合 韓国：中銀金融政策決定会合 世界最大のゲーム見本市「Ｅ３(Electronic entertainment expo)」（ロサンゼルス、最 終日） 0130 豪：5月雇用統計（連邦統計局） 0530 仏：5月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 0600 独：5月卸売物価指数（連邦統計庁） １２─１７日に発表 0600 独：5月卸売物価指数（連邦統計庁） 0900 ユーロ圏：4月鉱工業生産（統計局） 1230 米：5月小売売上高（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1230 米：5月輸出入物価（労働省） 1400 米：4月企業在庫（商務省）