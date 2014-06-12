＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月１２日―１９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １２─１５日に発表 中国：5月マネーサプライＭ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.1 13.2 中国：5月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 750 775 中国：5月融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 13.7 １２日（木） 0600 独：５月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A -1.3 0645 仏：5月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.1 0.0 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.8 0.8 0900 ユーロ圏：4月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） 0.4 -0.3 （前年比、％） 0.9 -0.1 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （6／7までの週、1000件） 310 312 1230 米：5月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.6 0.1 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.0 1230 米：5月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.2 -0.4 （輸出物価／前月比、％） 0.1 -1.0 1400 米：4月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.4 １３日（金） 0530 中国：5月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 8.8 8.7 中国：5月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 12.1 11.9 中国：1─5月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 17.1 17.3 0600 独：5月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） 0.9 0.9 ＥＵ基準（前月比、％） -0.3 -0.3 （前年比、％） 0.6 0.6 （速報値） 0900 ユーロ圏：4月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） 13.9 17.1 1230 米：5月卸売物価指数（労働省） （指数・最終需要／前月比、％） 0.1 0.6 （指数・最終需要／前年比、％） 2.4 2.1 （コア指数・最終需要／前月比、％） 0.1 0.5 （コア指数・最終需要／前年比、％） 2.3 1.9 1355 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 83.0 81.9 １４―１９日に発表 0200 中国：1─5月対中国海外直接投資 （商務省） １６日（月） 0900 ユーロ圏：５月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 0.5 1230 米：6月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 15.70 19.01 1300 米：4月対米証券投資（財務省） 1315 米：5月鉱工業生産・設備稼働率（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.4 -0.6 （設備稼働率、％） 78.8 78.6 1400 米：６月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） N/A 45 １７日（火） 0830 英：５月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.8 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.5 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.6 0830 英：５月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） N/A -5.5 産出（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.6 0900 独：６月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） N/A 33.1 （現況指数） N/A 62.1 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：5月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.2 0.3 （指数／前年比、％） N/A 2.0 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％） N/A 1.8 1230 米：5月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 103.4 107.2 （許可件数／年率、万戸） N/A 105.9 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） １８日（水） 0130 中国：５月新築住宅価格 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米・第1・四半期経常収支（米商務省） （１０億ドル） N/A -81.12 １９日（木） 0830 英：５月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） N/A 6.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：5月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.5 0.4 1400 米：6月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 N/A 15.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━