アジア通貨動向（11日）＝ウォン は6年ぶりの高値圏

[シンガポール 11日 ロイター] - アジア通貨市場では、新興アジア通貨の大 半が底堅く推移している。ただ、欧州中央銀行(ECB)による追加緩和を受け、高利回 りの投資先を模索する動きがみられ、商いは薄い。 ウォン は6年ぶりの高値圏で推移している。海外投資家が20営業日連続 で韓国株を買い越しており、決済目的のウォン買いを入れる輸出企業が多い。10日には 一時、1ドル=1015.5ウォンと、対ドルで2008年8月以来の高値を付けた。た だ、当局によるウォン売り介入に対し警戒感も出ている。 タイバーツ は銀行間取引市場で国内投機筋が買いを入れている。 マレーシアリンギ はほかのアジア通貨に連れ高となり上昇した。ただ、4月 の鉱工業生産の伸びが市場予想を下回ったことを受けて、上げ幅をやや縮小した。 台湾ドル も上昇したが、中銀による売り介入で上値は抑えられたもよう。ト レーダーによると、1米ドル=30.000台湾ドルを超えた際、輸入企業による台湾ド ル売り・米ドル買いが入ったという。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.27 102.35 +0.08 Sing dlr 1.2502 1.2497 -0.04 Taiwan dlr 29.982 30.050 +0.23 Korean won 1016.40 1017.20 +0.08 Baht 32.46 32.52 +0.17 Peso 43.70 43.68 -0.06 Rupiah 11797.00 11805.00 +0.07 Rupee 59.33 59.29 -0.07 Ringgit 3.2035 3.2070 +0.11 Yuan 6.2276 6.2250 -0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.27 105.28 +2.94 Sing dlr 1.2502 1.2632 +1.04 Taiwan dlr 29.982 29.950 -0.11 Korean won 1016.40 1055.40 +3.84 Baht 32.46 32.86 +1.23 Peso 43.70 44.40 +1.59 Rupiah 11797.00 12160.00 +3.08 Rupee 59.33 61.80 +4.16 Ringgit 3.2035 3.2755 +2.25 Yuan 6.2276 6.0539 -2.79