UPDATE 1-米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、10年債入札はさえず

(内容を追加します。) [ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*09.00=3.4677% 前営業日終盤 98*05.00=3.4745% 10年債 米東部時間17時04分 98*25.00=2.6403% 前営業日終盤 98*25.00=2.6402% 5年債 米東部時間17時05分 99*01.75=1.6992% 前営業日終盤 99*00.00=1.7107% 2年債 米東部時間16時27分 99*28.25=0.4349% 前営業日終盤 99*27.75=0.4428% 11日の米金融・債券市場では、薄商いとなる中、国債価格がほぼ変わらず。同日実 施された210億ドルの10年債リオープン入札がさえない結果に終わったことで、長期 債への需要減退をめぐる懸念が高まった。 9年11カ月債(10年債リオープン=銘柄統合)入札では、最高落札利回りが2. 648%と、事前予想を上回った。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は36.1%に 低下し、前月の入札時の49.3%、平均の45.2%をいずれも下回った。2月以降、 同様のトレンドが続いている。ただ、応札倍率は2.88倍と、4月入札時の2.63倍 、平均の2.65倍を上回った。 入札を受け、流通市場では売りが膨らんだ。 アクション・エコノミクスのマネジング・ディレクター、キム・ルパート氏は「入札 は幾分失望を誘う内容となった。利回りは上昇し、間接入札者の落札比率は低めとなった 」と述べた。 終盤の取引で、指標10年債 は1/32安、利回りは2.642%。前 日終盤は2.648%だった。同利回りは海外市場で、1カ月ぶりの高水準となる2.6 62%をつけた。 30年債 はほぼ変わらず、利回りは3.466%。前日終盤は3.48 1%だった。 市場参加者は、米債が独連邦債に比べ割安感があることから、米債への需要が高まる ことを見込んでいた。 前出のルパート氏は、欧州中央銀行(ECB)が発表した一連の緩和策を受けて米 債への需要増が見込まれていたが、そのような状況ににはなっていないことを指摘した。 この日の入札に先立ち、一部市場参加者の間からは、米債への需要低迷を懸念する声 が聞かれた。 ED&Fマンの債券金利主任、トム・ディガロマ氏は「2週間前に実施された2年、 5年、7年債入札はいずれもテール流れとなった。市場参加者は、こうしたトレンドが継 続しているのか、単なる需要の欠如なのかを見極めようと、幾分慎重となっている」と述 べた。 CRTはリサーチノートの中で、過去5回の10年債リオープン入札のうち、利回り が事前予想を上回ったのは4回と指摘。また、この日の間接入札者の落札比率が5月以降 で最低の水準となったことにも言及した。 12日には130億ドルの30年債入札が実施される。最近実施された30年債入札 は不調な結果に終わっている。過去5回のうち2回の入札で、利回りが事前予想を上回っ た。 Tボンド先物9月限 は変わらずの134━30/32。 Tノート先物9月限 は2/32高の124━2.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (-3.75) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.75)