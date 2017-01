アジア通貨動向（12日）＝底堅い、ウォンは下げ幅縮小

[シンガポール 12日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 底堅い動きとなっている。 ウォンは下落したものの、韓国中銀の李柱烈総裁が特定の為替水準よりも通貨価値の 変化による影響の方が重要だとの発言をしたことで下げ幅を縮小。前日終値近辺を回復し た。さらに総裁が、ウォン高は経済成長にとってはマイナスだが物価上昇にはポジティブ に働くと述べたことを受け、オフショアファンドがウォン買いを入れたという。 タイバーツに関しては、100日移動平均線の1ドル=32.52バーツの水準がチ ャート上の下値支持線として意識され、ショートカバーが入った。ただ他方では、海外投 資家によるタイ関連資産への投資意欲が縮小している兆候を受けて利食い売りも出ている 。 シンガポールドルは一時、対米ドルで0.1%高の1.2491シンガポールドルと 5月19日以来の高値に上昇した。対マレーシアリンギ での買いもみられる。 *0435GMT(日本時間午後時分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.07 102.08 +0.00 Sing dlr 1.2498 1.2505 +0.06 Taiwan dlr 29.995 30.039 +0.15 Korean won 1016.50 1015.70 -0.08 Baht 32.46 32.52 +0.17 *Peso 43.82 43.82 +0.00 Rupiah 11809.00 11805.00 -0.03 Rupee 59.32 59.27 -0.08 Ringgit 3.2125 3.2125 +0.00 Yuan 6.2207 6.2279 +0.12 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.07 105.28 +3.14 Sing dlr 1.2498 1.2632 +1.07 Taiwan dlr 29.995 29.950 -0.15 Korean won 1016.50 1055.40 +3.83 Baht 32.46 32.86 +1.23 *Peso 43.82 44.40 +1.31 Rupiah 11809.00 12160.00 +2.97 Rupee 59.32 61.80 +4.19 Ringgit 3.2125 3.2755 +1.96 Yuan 6.2207 6.0539 -2.68 *12日のフィリピン金融市場は独立記念日のため休場