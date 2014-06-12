TABLE-Hulic Reit-5 MTH results

Jun 12 Hulic Reit, Inc. FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified)
5 months and 24 days 9 months and 25 days
ended Apr 30, 2014 to Aug 31, 2014
LATEST COMPANY
RESULTS FORECAST
Revenues 1.50 3.66
Operating 1.09 2.44
Recurring 282 mln 1.50
Net 281 mln 1.50
EPS 913 yen 2,305 yen
Div 2,305 yen
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