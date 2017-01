米金融・債券市場＝上昇、好調な30年債入札が支援

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時47分 99*07.50=3.4160% 前営業日終盤 98*09.00=3.4677% 10年債 米東部時間16時44分 99*05.00=2.5969% 前営業日終盤 98*25.00=2.6403% 5年債 米東部時間16時47分 99*04.50=1.6811% 前営業日終盤 99*01.75=1.6992% 2年債 米東部時間16時37分 99*28.00=0.4390% 前営業日終盤 99*28.25=0.4349% 12日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇し、指標10年債と30年債利回り は1週間ぶりの低水準をつけた。30年債入札を無難にこなしたことで、長期債への需要 減退をめぐる懸念が和らいだ。 一連の予想を下回る米経済指標に加え、米株安を背景にリスク選好度が低下している ことも、国債価格を押し上げた。 終盤の取引で、10年債 は15/32高、利回りは2.584%。一時 、1週間ぶりの低水準となる2.579%をつけた。前日終盤は2.641%だった。 30年債 は1ポイント超上昇、利回りは3.408%。一時3.404 %と、1週間ぶり水準に低下した。 Tボンド先物9月限 は31/32高の135━29/32。 Tノート先物9月限 は15/32高の124━17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (-0.25)