UPDATE 2-米金融・債券市場＝上昇、好調な30年債入札が支援

(内容を追加します。) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*08.00=3.4151% 前営業日終盤 98*09.00=3.4677% 10年債 米東部時間17時03分 99*05.00=2.5969% 前営業日終盤 98*25.00=2.6403% 5年債 米東部時間17時05分 99*04.25=1.6828% 前営業日終盤 99*01.75=1.6992% 2年債 米東部時間17時05分 99*28.00=0.4390% 前営業日終盤 99*28.25=0.4349% 12日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇し、指標10年債と30年債利回り は1週間ぶりの低水準をつけた。30年債入札を無難にこなしたことで、長期債への需要 減退をめぐる懸念が和らいだ。 一連の予想を下回る米経済指標に加え、米株安を背景にリスク選好度が低下している ことも、国債価格を押し上げた。 終盤の取引で、10年債 は15/32高、利回りは2.584%。一時 、1週間ぶりの低水準となる2.579%をつけた。前日終盤は2.641%だった。 30年債 は1ポイント超上昇、利回りは3.408%。一時3.404 %と、1週間ぶり水準に低下した。 130億ドルの29年11カ月債(30年債リオープン=銘柄統合)入札は、利回り が事前予想を2ベーシスポイント(bp)下回った。応札倍率は2.69倍と、5月に実 施された入札の2.09倍、平均の2.35倍をともに上回り、昨年2月以来の高水準と なった。 外国中銀を含む間接入札者の落札比率は51.8%と、30年債入札が再開した20 06年以降で最高。5月入札時の40.4%、平均の41.1%も上回った。 今週実施された3年、10年債入札が不調に終わったこともあり、30年債入札を受 け、相場は上げ足を速めた。 クレディ・スイスの金利ストラテジスト、マイケル・チャン氏は「長期債への需要は 今後も存在する。(10年債)利回りが現在の水準からやや上昇し、最近のレンジ上限で ある2.75%を目指せば、買い手は現れる」と述べた。 同氏はまた、イラク情勢の悪化も債券相場を支援したと指摘した。 アルカイダ系のイスラム教スンニ派過激派組織「イラクとレバントのイスラム国(I SIL)」は今週に入り、イラク第2の都市モスルを掌握。この日は北部バイジにあるイ ラク最大の石油精製施設をも制圧し、首都バクダッドに向け攻勢を強めている。イラク情 勢を受け、原油相場も上昇した。 朝方発表された5月の米小売売上高は0.3%増と市場予想を下回る伸びにとどまっ たほか、6月7日終了週の新規失業保険申請件数は31万7000件と、予想外に増加し た。 ただ、いずれも大きなサプライズとはみなされず、米連邦準備理事会(FRB)の利 上げ開始時期を変える公算は小さいとみられる。 ノムラ・セキュリティーズの金利ストラテジスト、スタンレー・サン氏は「引き続き 、米経済が苦難を乗り越えながら推移している様子が示され、米債への支えとなっている 。利回りは高水準だが、指標が改善しない限り、売りを出す理由はない」と述べた。 Tボンド先物9月限 は31/32高の135━29/32。 Tノート先物9月限 は15/32高の124━17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (-0.25)