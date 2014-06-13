ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

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Saturday, 14 June, 2014--------------------------------------------- 1100 中国：1─5月対中国海外直接投資 （商務省） Monday, 16 June, 2014--------------------------------------------- 1100 日本：ファミリーマート １４年度カウンター戦略説明会 1330 三菱自 名古屋製作所 新世代ライン取材会 1400 日本：６月金融経済月報（日銀） 1800 ユーロ圏：５月消費者物価指数改定値（統計局） 2130 米：6月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2200 米：4月対米証券投資（財務省） 2215 米：5月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：5月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2300 米：６月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Tuesday, 17 June, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１８日まで） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1000 トヨタ株主総会 1030 日本：20年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1030 豪：中銀理事会議事録 1245 日本：20年利付国債の入札結果 1300 日本：5月マンション発売動向（不動産経済研究所） 1515 日本：20年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1600 ニコン中期経営計画 1730 英：５月消費者物価指数（国立統計局） 1730 英：５月生産者物価指数（国立統計局） 1800 独：６月景気期待指数（ＺＥＷ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：5月消費者物価指数（労働省） 2130 米：5月住宅着工件数（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 18 June, 2014--------------------------------------------- Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0850 日本：５月貿易統計（財務省）

(予測：輸出─１．２％、輸入＋１．７％、貿易赤字１兆１７２７億円） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（５／２０・２１分、日銀） 0850 日本：１─３月資金循環統計（日銀） 1000 日航株主総会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 中国：５月新築住宅価格 1100 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（カナダ・オンタリオ） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1300 トヨタ テレマティクスサービス説明会 1300 シャープ 中小型液晶の戦略説明会 1600 日本：貸出増加支援資金供給、６月実施分（日銀）

1730 英：６月中銀金融政策委員会の議事録 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米・第1・四半期経常収支（米商務省） Thursday, 19 June, 2014--------------------------------------------- Time Unknown ユーロ圏：財務相会合（ルクセンブルク） Time Unknown フィリピン：中銀金融政策決定会合 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 0830 日本：６月ロイター短観 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） 1000 ソニー株主総会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：森本日銀審議委員講演（秋田） 1030 日本：2年利付国債（7月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1300 ダイハツ 新型軽オープンスポーツカー「コペン」発表記者会見 1400 日本：森本日銀審議委員会見（秋田） 1400 日本：4月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1730 スイス：金融政策発表 1730 英：５月小売売上高（国立統計局） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：6月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：5月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 20 June, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米・ニュージーランド首脳会談（ワシントン） Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 0700 日本：６月ロイター企業調査 1000 日立株主総会 1500 独：５月生産者物価指数（連邦統計庁） 1536 日本：黒田日銀総裁あいさつ（全国信用金庫大会） 1700 ユーロ圏：４月経常収支（ＥＣＢ） Monday, 23 June, 2014--------------------------------------------- 1045 中国：６月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1500 日本：黒田日銀総裁講演（経済同友会） 1700 ユーロ圏：6月サービス部門ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：6月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：6月製造業ＰＭＩ速報値 2300 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） Tuesday, 24 June, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1700 独：6月ＩＦＯ業況指数 2000 トルコ：中銀金融政策決定会合 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2105 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：4月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2200 米：4月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2300 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省） 2300 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 25 June, 2014--------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 0850 日本：５月企業向けサービス価格指数 1500 独：7月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1500 独：5月独輸入物価（連邦統計庁） 25─30日に発表 1500 独：5月小売売上高（連邦統計庁） 25─30日に発表 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第１・四半期企業利益改定値（商務省） 2130 米：５月耐久財受注（商務省） 2245 米：6月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Thursday, 26 June, 2014--------------------------------------------- Time Unknown ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、27日まで） 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省5年債入札 1000 東京電力株主総会 1000 パナソニック 株主総会 1730 英：第1・四半期経常収支（国立統計局） 1730 英：第1・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 1830 英：金融安定報告書（中銀） カーニー総裁が記者会見 2130 米：5月個人所得・消費支出（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2130 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（バージニア州リンチバーグ） Friday, 27 June, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、最終日） 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 0205 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 金融政策と所得の不平等について 0830 日本：５月完全失業率（総務省） 0830 日本：５月家計調査（日銀） 0830 日本：５月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本 ５月全国消費者物価指数 ５月全国消費者物価指数 0830 日本 ６月東京都区部消費者物価指数 ６月東京都区部消費者物価指数 1545 仏：5月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 1545 仏：第1・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） 1800 ユーロ圏：6月景況感・業況感指数（欧州委員会） 2100 独：6月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2255 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 30 June, 2014--------------------------------------------- 1230 日本：６月国際投資戦略調査 1700 ユーロ圏：５月Ｍ3（ＥＣＢ） 1800 ユーロ圏：６月消費者物価指数速報値（統計局） 2245 米：６月シカゴ地区購買部協会景気指数 2300 米：５月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Tuesday, 01 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：６月自動車販売台数 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：６月日銀短観 1000 中国：６月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1030 日本：５月毎月勤労統計（厚労省） 1045 中国：６月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 1655 独：６月雇用統計（連邦雇用庁） 1700 ユーロ圏：６月製造業ＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：５月失業率（統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：５月建設支出（商務省） 2300 米：６月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Wednesday, 02 July, 2014--------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1800 ユーロ圏：５月生産者物価指数（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2030 米：６月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2115 米：６月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2300 米：５月耐久財受注改定値（商務省） 2300 米：５月製造業新規受注（商務省） Thursday, 03 July, 2014--------------------------------------------- All Day 米：株式市場は短縮取引 1000 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（ホバート） 1000 中国：６月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1330 日本：生活意識アンケート調査（日銀） 1630 スウェーデン：中銀金融政策発表 1700 ユーロ圏：６月サービスＰＭＩ改定値 1700 ユーロ圏：６月総合ＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：５月小売売上高（統計局） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：5月貿易収支（商務省） 2130 米：６月雇用統計（労働省） 2130 米：５月貿易収支（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：6月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Friday, 04 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 米：独立記念日 休場 0000 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 独：５月鉱工業受注（経済技術省） Monday, 07 July, 2014--------------------------------------------- 1400 日本：５月景気動向指数 Tuesday, 08 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：6月景気ウォッチャー調査（内閣府） 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1245 日本：中曽日銀副総裁講演 Wednesday, 09 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （１０日まで） Time Unknown インドネシア：大統領選 決選投票がなければ結果発表は７月26日 就任は10月20日 0200 米：財務省3年債入札 0400 米：5月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 1030 中国：６月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Thursday, 10 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 0200 米：財務省１０年債入札 0300 米：6月17─18日のＦＯＭＣ発表議事要旨 0850 日本：5月第３次産業活動指数（経済産業省） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） Friday, 11 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0200 米：財務省３０年債入札 Saturday, 12 July, 2014--------------------------------------------- 0300 米：6月財政収支（財務省） Monday, 14 July, 2014--------------------------------------------- 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省）） Tuesday, 15 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 豪：中銀理事会議事録 2130 米：7月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：6月輸出入物価（労働省） 2200 米：5月対米証券投資（財務省） Wednesday, 16 July, 2014--------------------------------------------- 2130 米：6月卸売物価指数（労働省） 2215 米：6月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：６月鉱工業生産（ＦＲＢ） Thursday, 17 July, 2014--------------------------------------------- 0300 米：地区連銀経済報告 2130 米：6月住宅着工件数（商務省） 2300 米：7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 18 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2255 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 2300 米：6月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Tuesday, 22 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 日本：5月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 2130 米：6月消費者物価指数（労働省） 2300 米：6月中古住宅販売（全米リアルター協会） Thursday, 24 July, 2014--------------------------------------------- 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 現地時間７月２４日 0850 日本：６月貿易統計（財務省） 2300 米：6月新築１戸建て住宅販売（商務省） Friday, 25 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2130 米：6月耐久財受注（商務省） Saturday, 26 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：大統領選結果発表 Tuesday, 29 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） 0830 日本：６月完全失業率（総務省） 0830 日本：６月家計調査（総務省） 0830 日本：６月有効求人倍率（厚生労働省） 2300 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 30 July, 2014--------------------------------------------- 2115 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） Thursday, 31 July, 2014--------------------------------------------- 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 1030 日本：６月毎月勤労統計（厚労省） 1230 日本：７月国際投資戦略調査 2030 米：7月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2130 米：第２・四半期雇用コスト指数（労働省） 2245 米：7月シカゴ地区購買部協会景気指数 Friday, 01 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2130 米：７月雇用統計（労働省） 2130 米：６月個人所得・消費支出（商務省） 2255 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 2300 米：7月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：６月建設支出（商務省） Tuesday, 05 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 2300 米：7月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Wednesday, 06 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （７日まで） 2130 米：6月貿易収支（商務省） Thursday, 07 August, 2014--------------------------------------------- 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 Friday, 08 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0400 米：6月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 2130 米：第2・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） Monday, 11 August, 2014--------------------------------------------- 0850 日本：6月第３次産業活動指数（経済産業省） Tuesday, 12 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省）） Wednesday, 13 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 0300 米：7月財政収支（財務省） 0850 ４─６月期GDP１次速報（内閣府） ４─６月期GDP１次速報（内閣府） Thursday, 14 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 2130 米：7月輸出入物価（労働省） Friday, 15 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2130 米：8月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：7月卸売物価指数（労働省） 2200 米：6月対米証券投資（財務省） 2215 米：７月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：７月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Tuesday, 19 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 豪：中銀理事会議事録 1400 日本：6月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 2130 米：7月消費者物価指数（労働省） 2130 米：7月住宅着工件数（商務省） Wednesday, 20 August, 2014--------------------------------------------- 0850 日本：７月貿易統計（財務省） Thursday, 21 August, 2014--------------------------------------------- 0300 米：7月29─30日のＦＯＭＣ議事要旨発表 2300 米：7月中古住宅販売（全米リアルター協会） 2300 米：8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：7月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 22 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Monday, 25 August, 2014--------------------------------------------- All Day 英：バンクホリデー 休場 2300 米：7月新築１戸建て住宅販売（商務省） Tuesday, 26 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2130 米：７月耐久財受注（商務省） 2300 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Thursday, 28 August, 2014--------------------------------------------- 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 2130 米：第２・四半期企業利益（商務省） Friday, 29 August, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0830 日本：７月完全失業率（総務省） 0830 日本：７月家計調査（総務省） 0830 日本：７月有効求人倍率（厚生労働省） 1230 日本：８月国際投資戦略調査 2130 米：７月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 01 September, 2014--------------------------------------------- All Day 米：レーバーデー 休場 Tuesday, 02 September, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：７月毎月勤労統計（厚労省） 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 2300 米：8月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：７月建設支出（商務省） Wednesday, 03 September, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （４日まで） 1000 中国：６月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Thursday, 04 September, 2014--------------------------------------------- 0300 米：地区連銀経済報告 1630 スウェーデン：中銀金融政策発表 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2030 米：8月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2115 米：8月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：7月貿易収支（商務省） 2130 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） 2300 米：8月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Friday, 05 September, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2130 米：８月雇用統計（労働省） Monday, 08 September, 2014--------------------------------------------- 0850 ４─６月期GDP２次速報（内閣府） ４─６月期GDP２次速報（内閣府） Tuesday, 09 September, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0400 米：7月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 0850 日本：7月第３次産業活動指数（経済産業省）