米国の株式ファンドは100億ドルの資金流入＝リッパー

[ニューヨーク 12日 ロイター] - トムソン・ロイター傘下 の投信情報会社リッパーがまとめた米国ファンドの資金動向に関する週 間調査(6月11日までの週)によると、株式ファンドは前週の37億 ドルに続き、100億ドルの資金流入となった。 株式投資信託(ミューチュアルファンド)が24億ドル、株式ET F(上場投資信託)が76億ドルのそれぞれ買い越し・流入超となった 。ETFは機関投資家、ミューチュアルファンドは主に個人投資家の投 資対象とされる。 「少し驚いたのは、(米国以外の)海外の株式に比べて米国株への 資金流入額が大きかったことだ」とリッパーのリサーチ・アナリスト、 トム・ロシーン氏は指摘した。 投資家が向かったのは圧倒的に米国株。3週間連続の買い越しで株 式投資信託と株式ETFに62億ドルが流入した。S&P総合500種 は、4日の終値から11日終値の期間で約0.83%上昇した。 課税債券ファンドは12億ドルの流入超で14週連続の買い越し。 11週間連続で流入額が流出額を上回った。一方、マネー・マーケット ・ファンド(MMF)は5週連続の売り越し・流出超だった。 また、投資家は近い将来の金利引き上げを懸念していないことを示 唆する調査結果にもなった。ローンパーティシペーションファンドは、 5週連続の売り越しで2011年8月以来で最大となる12億ドルの資 金流出となった。 ロシーン氏は「投資家は近々の利上げなどあり得ないと受け止めて いる」と指摘、先週欧州中央銀行(ECB)が先週金利を市場最低水準 まで引き下げたことにも言及した。 ローンパーティシペーションファンドは、信用格付けが投資適格に 満たない企業の短期借入債務を投資対象とすることが多く、債務者企業 が破産・清算などの法的整理になった場合、債権者は1位の弁済充当順 位を持つ。 米国の日本株ファンドは4億1600万ドルの売り越しで、201 3年6月以来の資金流出となった。 種類 流入・流出額 変化率 資産額 カウント All Equity Funds 10.033 0.24 4,174.515 0,795 Domestic Equities 6.210 0.20 3,076.464 7,872 Non-Domestic Equities 3.823 0.35 1,098.052 2,923 All Taxable Bond Funds 1.233 0.07 1,798.930 5,480 All Money Market Funds -1.604 -0.07 2,291.676 1,320 All Municipal Bond Funds 0.307 0.10 292.381 1,448 (単位:10億ドル)