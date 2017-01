アジア通貨動向（13日）＝タイバーツが3週間以上ぶりの高値

[シンガポール 13日 ロイター] - アジア通貨市場では、タイバーツ が3週間以上ぶりの高値水準に上昇。週間では、大半のアジア新興国通貨も上昇している 。前週に欧州中央銀行(ECB)が追加緩和を行い、高利回りを求める投資家からの資金 が流入するとの期待も、アジア通貨の上昇につながっている。 バーツは債券への資金流入を受けて買われた。タイ国家平和秩序評議会(NCPO) が、暫定政府を8月までに樹立するとの方針を明らかにしたことも支援材料。一時0.3 %高の1ドル=32.36バーツと、5月22日以来の高値を付けた。トレーダーらによ ると、海外投資家は長めの年限の債券を購入しているもようだ。 台湾ドル も堅調。ウォン が約6年ぶりの高値圏で推移しているこ とを受けて、中銀が台湾ドルの上昇を容認するのではないかとの観測から買いが入った。 *0430GMT(日本時間午後時分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.93 101.71 -0.22 Sing dlr 1.2481 1.2480 -0.01 Taiwan dlr 29.997 30.045 +0.16 Korean won 1017.90 1017.70 -0.02 Baht 32.40 32.45 +0.17 Peso 43.80 43.82 +0.06 Rupiah 11785.00 11786.00 +0.01 Rupee 59.43 59.25 -0.30 Ringgit 3.2100 3.2080 -0.06 Yuan 6.2086 6.2185 +0.16 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.93 105.28 +3.28 Sing dlr 1.2481 1.2632 +1.21 Taiwan dlr 29.997 29.950 -0.16 Korean won 1017.90 1055.40 +3.68 Baht 32.40 32.86 +1.44 Peso 43.80 44.40 +1.37 Rupiah 11785.00 12160.00 +3.18 Rupee 59.43 61.80 +3.99 Ringgit 3.2100 3.2755 +2.04 Yuan 6.2086 6.0539 -2.49