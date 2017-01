米金融・債券市場＝国債価格下落、来週のＦＯＭＣに注目

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*07.00=3.4168% 前営業日終盤 99*08.00=3.4151% 10年債 米東部時間17時05分 99*02.00=2.6078% 前営業日終盤 99*05.00=2.5969% 5年債 米東部時間17時01分 99*02.50=1.6947% 前営業日終盤 99*04.25=1.6828% 2年債 米東部時間17時00分 99*27.00=0.4553% 前営業日終盤 99*28.00=0.4390% 13日の米金融・債券市場では、薄商いのなか国債価格が下落した。カーニー英中銀 総裁発言を受け英国債が急落したことでつれ安となるなか、米連邦準備理事会(FRB) の利上げが当初予想よりも早まるとの憶測から、短・中期債中心に売りが出た。ただ、イ ラク情勢の緊迫化を背景に一方的な下げとならなかった。 カーニー総裁は前日、英国の金利は市場の予想よりも早く上昇する可能性があると言 明、向こう1年以内に金融引き締めが始まる可能性を示唆した。エコノミストの間ではこ れまで、来年第2・四半期までの利上げを見込む向きは少数だったが、総裁は、依然とし て英国経済はインフレ率を押し上げずに成長することが可能との見方を示す一方で、中銀 がこれまで年後半に想定していた景気減速の兆候はほとんどないとした。 市場では、来週17─18日の米連邦公開市場委員会(FOMC)の行方が注目され ているが、資産買い入れの一段の縮小に加え、FRBが景気認識をさらに強めるとの見方 も一部で織り込まれている。 終盤の取引で、10年債 は5/32安、利回りは2.604%。 30年債 は3/32安、利回りは3.414%。 5年債は6/32安、利回りは1.694%。 7年債は6/32安、利回りは2.204%。 この日の経済指標では、5月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス) が予想外の下落となったほか、6月のミシガン大消費者信頼感指数も前月から低下した。 Tボンド先物9月限 は4/32安の135━25/32。 Tノート先物9月限 は8/32安の124━09.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (+0.25)