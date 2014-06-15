UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しがほぼ4カ月ぶり高水準

(内容を追加しました) ［１３日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が１３日に発表したＩ ＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（６月１０日までの週）によると、ドルの買い 越しが２月１８日の週以来、およそ４カ月ぶりの高水準となった。ドルはこれで、５週間 連続で買い越しが続いている。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は、１５９億５０００万ドルの買い越し（前週は１１３億９０００万ドル）。 ユーロの売り越しは５万７１８５枚となり、前週の３万３０２５枚から増加した。欧 州中央銀行（ＥＣＢ）は今月５日の理事会で、利下げなど金融緩和措置を発表している。 詳細は以下の通り。 円 10Jun2014 week Prior week Long 11,893 12,578 Short 94,055 86,796 Net -82,162 -74,218 ユーロ 10Jun2014 week Prior week Long 43,739 57,109 Short 100,924 90,134 Net -57,185 -33,025 ポンド 10Jun2014 week Prior week Long 85,202 79,476 Short 49,360 44,502 Net 35,842 34,974 スイスフラン 10Jun2014 week Prior week Long 9,615 11,907 Short 12,645 13,919 Net -3,030 -2,012 カナダドル 10Jun2014 week Prior week Long 30,303 32,519 Short 54,411 55,250 Net -24,108 -22,731 豪ドル 10Jun2014 week Prior week Long 62,141 56,811 Short 33,894 35,284 Net 28,247 21,527 メキシコペソ 10Jun2014 week Prior week Long 106,566 105,666 Short 16,363 19,650 Net 90,203 86,016 ニュージーランドドル 10Jun2014 week Prior week Long 20,401 22,400 Short 3,546 4,869 Net 16,855 17,531