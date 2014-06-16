再送-〔今週の主要材料〕海外市場

(海外行事予定を追加して再送します。) ［東京 １６日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９ 時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月１６日―２０日の海外経済指標】 １６日（月） 0900 ユーロ圏：５月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） -0.1 0.2 （前年比、％） 0.5 0.5 1230 米：6月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 15.00 19.01 1300 米：4月対米証券投資（財務省） 1315 米：5月鉱工業生産・設備稼働率（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.5 -0.6 （設備稼働率、％） 78.9 78.6 1400 米：６月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 47 45 １７日（火） 0830 英：５月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 1.7 1.8 ＲＰＩ（前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 2.5 2.5 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） 2.6 2.6 0830 英：５月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） -4.1 -5.5 産出（前月比、％） 0.1 0.0 （前年比、％） 0.7 0.6 0900 独：６月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 35.0 33.1 （現況指数） 62.6 62.1 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：5月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.2 0.3 （指数／前年比、％） 2.0 2.0 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％） 1.9 1.8 1230 米：5月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 103.6 107.2 （許可件数／年率、万戸） 105.5 105.9 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） １８日（水） 0130 中国：５月新築住宅価格 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米・第1・四半期経常収支（米商務省） （１０億ドル） -96.4 -81.12 １９日（木） 0830 英：５月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） -0.5 1.3 （前年比、％） 4.3 6.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （6／14までの週、1000件） 315 317 1400 米：5月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.6 0.4 1400 米：6月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 14.0 15.4 ２０日（金） 0600 独：５月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） 0.7 -0.9 0800 ユーロ圏：４月経常収支（ＥＣＢ） （10億ユーロ、季調前） N/A 20.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月１６日―２２日の海外行事予定】 １６日（月） イランの核開発に関する６カ国協議（ウィーン、２０日まで） 中国の李克強首相が英国とギリシャ訪問（２１日まで） 1330 ＩＭＦ米経済の年次レビューを公表 ラガルド専務理事が記者会見 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７日（火） 米：連邦公開市場委員会（１８日まで） 0130 豪：中銀理事会議事録 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 １８日（水） Time Unknown 米下院監視・調査小委員会でゼネラル・モーターズ（ＧＭ）公聴会（バーラＣＥＯが出席 ） Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 18 Jun 11:30 Q4 2014 FedEx Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 0200 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（カナダ・オンタリオ） 0830 英：６月中銀金融政策委員会の議事録 1800 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 1830 米：ＦＲＢ議長の会見 １９日（木） Time Unknown ユーロ圏：財務相会合（ルクセンブルク） Time Unknown フィリピン：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 19 Jun AMC Q4 2014 Oracle 0830 スイス：金融政策発表 1500 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 1500 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 ２０日（金） Time Unknown 米・ニュージーランド首脳会談（ワシントン） Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━